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Переговоры министров обороны Беларуси и Кыргызстана прошли в Минске

24 марта 2026 13:48
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Двустороннее военное сотрудничество и пути его укрепления в областях, представляющих взаимный интерес. Об этом шла речь 24 марта на переговорах руководителей оборонных ведомств Беларуси и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерства обороны двух стран активно сотрудничают в многостороннем формате в рамках ОДКБ. В октябре 2026 года на территории Беларуси планируется проведение зразу двух совместных учений: «Нерушимое братство» и «Барьер». Кыргызских бойцов ждут в нашей стране. Кроме того, стороны заинтересованы в продолжении обмена опытом между специалистами.

# Международное сотрудничество # Вооруженные силы Беларуси

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