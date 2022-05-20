Наниматель должен заключать с подростком договор. Как и куда студенты могут устроиться на работу по закону?

Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте по порядку прояснять все моменты. С какого возраста вообще у нас в государстве легально и допустимо молодежи начинать трудовую деятельность? Куда и как можно законно устроиться на работу, если вам еще нет 18

Наталья Лобачева, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:

Работать ребята могут с 14 лет. Но с обязательным условием – должно быть разрешение одного из родителей. Уже с 16 лет ребята такое решение принимают самостоятельно. Алеся Лакина:

Кстати, если вы интересуетесь, куда же можно законно устроиться на работу, если вам еще нет 18-ти, то мы подскажем. Сельскохозяйственные работы, работы в лесном хозяйстве и по озеленению городских территорий, работа в мастерских учреждений профессионально-технического общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи. Работа по оказанию услуг по уборке территорий, квартир; сортировке, доставки почтовых отправлений; работа с использованием персонального компьютера; строительные и ремонтно-строительные работы; расклейка объявлений и так далее. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Если мы коснемся более подробно – куда могут устроиться несовершеннолетние, какие вакансии предлагаются и, главное, на каких условиях? Вообще, как регламентируется такой трудовой день? Наталья Лобачева:

Я думаю, что несовершеннолетним лучше всего, конечно, обратиться в службу занятости по месту жительства. Там квалифицированные специалисты помогут, подскажут и подберут какую-то работу. Как вы уже сказали, наиболее распространенные виды работ – это работы в школьных классах, ремонт школьной мебели, реставрация книжного фонда библиотек, изготовление сувенирной продукции.

Татьяна Савчик:

Какие есть нюансы для того, чтобы это было законно и потом не было никаких вопросов? Наталья Лобачева:

Вообще, при устройстве несовершеннолетнего, наниматель должен заключать с подростком срочный трудовой договор. Татьяна Савчик:

То есть договор заключается? Наталья Лобачева:

Да, должен заключать. Алеся Лакина:

С подростком или родителем? Наталья Лобачева:

Нет, с подростком. Татьяна Савчик:

С тем, кто выполняет?

Наталья Лобачева:

Да. Разрешение дает законный представитель, а срочный трудовой договор заключается с самим подростком. В договоре описываются условия работы, оплаты труда. Таким образом уже на подростка будут распространяться нормы трудового законодательства и законодательства об охране труда. Наниматель также должен знать, что ребят в возрасте от 14 до 18 лет нельзя привлекать к работам с вредными и опасными условиями труда, работе в выходные, праздничные дни. Татьяна Савчик:

Если требуется разрешение родителя, значит, какая-то ответственность по-прежнему не заканчивается? Какие-то нюансы есть в связи родитель-работодатель, за которые он потом может нести ответственность? Наталья Лобачева:

Только письменное согласие. Молодежь должна попробовать себя в разных направлениях Татьяна Савчик:

Какие наиболее популярные направления?

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Большинство ребят работают в сфере оказания услуг, подсобными рабочими. Также мы не забываем про молодежь, которая работает на предприятиях слесарями-сборщиками. Потому что молодежь сегодняшняя должна попробовать себя в разных направлениях. Кто-то один месяц работает на предприятии, второй – в магазине. Я считаю, что нужно это время свободное, когда есть возможность... Алеся Лакина:

Проводить с пользой. Роман Бондарук:

Да. Зависит от объемов работ. Вот сколько могут заработать студенты