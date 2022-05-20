Наниматель должен заключать с подростком договор. Как и куда студенты могут устроиться на работу по закону?
Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте по порядку прояснять все моменты. С какого возраста вообще у нас в государстве легально и допустимо молодежи начинать трудовую деятельность?
Куда и как можно законно устроиться на работу, если вам еще нет 18
Наталья Лобачева, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:
Работать ребята могут с 14 лет. Но с обязательным условием – должно быть разрешение одного из родителей. Уже с 16 лет ребята такое решение принимают самостоятельно.
Алеся Лакина:
Кстати, если вы интересуетесь, куда же можно законно устроиться на работу, если вам еще нет 18-ти, то мы подскажем. Сельскохозяйственные работы, работы в лесном хозяйстве и по озеленению городских территорий, работа в мастерских учреждений профессионально-технического общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи. Работа по оказанию услуг по уборке территорий, квартир; сортировке, доставки почтовых отправлений; работа с использованием персонального компьютера; строительные и ремонтно-строительные работы; расклейка объявлений и так далее.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Если мы коснемся более подробно – куда могут устроиться несовершеннолетние, какие вакансии предлагаются и, главное, на каких условиях? Вообще, как регламентируется такой трудовой день?
Наталья Лобачева:
Я думаю, что несовершеннолетним лучше всего, конечно, обратиться в службу занятости по месту жительства. Там квалифицированные специалисты помогут, подскажут и подберут какую-то работу. Как вы уже сказали, наиболее распространенные виды работ – это работы в школьных классах, ремонт школьной мебели, реставрация книжного фонда библиотек, изготовление сувенирной продукции.
Татьяна Савчик:
Какие есть нюансы для того, чтобы это было законно и потом не было никаких вопросов?
Наталья Лобачева:
Вообще, при устройстве несовершеннолетнего, наниматель должен заключать с подростком срочный трудовой договор.
Татьяна Савчик:
То есть договор заключается?
Наталья Лобачева:
Да, должен заключать.
Алеся Лакина:
С подростком или родителем?
Наталья Лобачева:
Нет, с подростком.
Татьяна Савчик:
С тем, кто выполняет?
Наталья Лобачева:
Да. Разрешение дает законный представитель, а срочный трудовой договор заключается с самим подростком. В договоре описываются условия работы, оплаты труда. Таким образом уже на подростка будут распространяться нормы трудового законодательства и законодательства об охране труда. Наниматель также должен знать, что ребят в возрасте от 14 до 18 лет нельзя привлекать к работам с вредными и опасными условиями труда, работе в выходные, праздничные дни.
Татьяна Савчик:
Если требуется разрешение родителя, значит, какая-то ответственность по-прежнему не заканчивается? Какие-то нюансы есть в связи родитель-работодатель, за которые он потом может нести ответственность?
Наталья Лобачева:
Только письменное согласие.
Молодежь должна попробовать себя в разных направлениях
Татьяна Савчик:
Какие наиболее популярные направления?
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Большинство ребят работают в сфере оказания услуг, подсобными рабочими. Также мы не забываем про молодежь, которая работает на предприятиях слесарями-сборщиками. Потому что молодежь сегодняшняя должна попробовать себя в разных направлениях. Кто-то один месяц работает на предприятии, второй – в магазине. Я считаю, что нужно это время свободное, когда есть возможность...
Алеся Лакина:
Проводить с пользой.
Роман Бондарук:
Да.
Зависит от объемов работ. Вот сколько могут заработать студенты
Алеся Лакина:
Роман, это все прекрасно. Позвольте, мне все-таки побыть меркантильной. Сколько платят за одну смену примерно?
Роман Бондарук:
Я могу сказать, сколько платят примерно за месяц. Потому что все зависит, конечно же, от объемов работ и какую работу вы будете выполнять.
Татьяна Савчик:
Поэтом начинается обида, что кто-то заработал больше, а кому-то удалось меньше. Желание, охота и стремление пропадают.
Роман Бондарук:
Да, поэтому мы ребят предупреждаем: чем больше будешь ты трудиться, тем больше получишь заработную плату. В среднем заработная плата составила в 2021 году у нас 700-800 рублей.
Алеся Лакина:
Это очень неплохо.
Роман Бондарук:
Да. Но мы прекрасно понимаем, что наша молодежь с амбициями. Хотят заработать больше.
Алеся Лакина:
Есть ли какие-то профессии, которые больше оплачиваются? Допустим, вожатые зарабатывают больше, чем где-то на заводе.
Роман Бондарук:
Я думаю, что нельзя сравнивать такие профессии. Потому что работа вожатым – это работа с детьми, а работа на предприятии – это за станком. Конечно же, и там, и там тяжело.
Алеся Лакина:
Роман, только заработок я сейчас сравниваю.
Роман Бондарук:
Конечно, есть разница, потому что на предприятии человек целый день трудится у станка, поэтому заработная плата чуть-чуть выше. Но, я уверен, что те педагоги, которые работают вожатыми, также довольны заработной платой.
Алеся Лакина:
Поверьте, я бы лучше стояла у станка, чем работала с детьми.
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