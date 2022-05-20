«Строили дорогу М1». Смогут ли белорусские студенты подработать за границей этим летом?

Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ездить за рубеж. Есть ли такая возможность, Роман? Допустим, даже на стройку выехать за рубеж?

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

В прошлом году наши ребята принимали участие, мы строили дорогу М1. В этом году мы также прорабатываем возможность трудоустройства за границей. Но достаточно мест, где может молодежь трудоустроится в Республике Беларусь. Не слишком большие заработные платы за границей. Алеся Лакина:

А хочет как молодежь? Хотят съездить, посмотреть? Роман Бондарук:

Молодежь, самое главное, хочет заработать денег. Конечно же, кто-то хочет обрести профессию, попробовать себя в различной роли, поэтому нельзя всю молодежь под одну гребенку. Потому что у каждой молодежи свои цели.