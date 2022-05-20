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«Строили дорогу М1». Смогут ли белорусские студенты подработать за границей этим летом?

20 мая 2022 13:09
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Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ездить за рубеж. Есть ли такая возможность, Роман? Допустим, даже на стройку выехать за рубеж?

«Строили дорогу М1». Смогут ли белорусские студенты подработать за границей этим летом?-1

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
В прошлом году наши ребята принимали участие, мы строили дорогу М1. В этом году мы также прорабатываем возможность трудоустройства за границей. Но достаточно мест, где может молодежь трудоустроится в Республике Беларусь. Не слишком большие заработные платы за границей.

Алеся Лакина:
А хочет как молодежь? Хотят съездить, посмотреть?

Роман Бондарук:
Молодежь, самое главное, хочет заработать денег. Конечно же, кто-то хочет обрести профессию, попробовать себя в различной роли, поэтому нельзя всю молодежь под одну гребенку. Потому что у каждой молодежи свои цели.

«Строили дорогу М1». Смогут ли белорусские студенты подработать за границей этим летом?-4

Алина Васильева, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
Далеко не все идут ради зарплаты. Многие правда идут за мечтой, за развитием своих профессиональных качеств, за опытом.

Алеся Лакина:
Алина, ваша мечта быть педагогом, работать с детьми?

Алина Васильева:
Да. Когда в 2013 году я приехала в «Зубренок», сказала, что точно стану вожатой. Мне сказали, что нужно быть педагогом – я поступила в педагогический.

Алеся Лакина:
Сколько вам лет?

Алина Васильева:
Сейчас мне 20.

Молодежь занимается поиском работы. Как студентам не столкнуться с недобросовестным нанимателем – подробнее здесь.

# Студенты # общество # Алеся Лакина # Роман Бондарук # Алина Васильева # Фотофакт

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