«Строили дорогу М1». Смогут ли белорусские студенты подработать за границей этим летом?
Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ездить за рубеж. Есть ли такая возможность, Роман? Допустим, даже на стройку выехать за рубеж?
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
В прошлом году наши ребята принимали участие, мы строили дорогу М1. В этом году мы также прорабатываем возможность трудоустройства за границей. Но достаточно мест, где может молодежь трудоустроится в Республике Беларусь. Не слишком большие заработные платы за границей.
Алеся Лакина:
А хочет как молодежь? Хотят съездить, посмотреть?
Роман Бондарук:
Молодежь, самое главное, хочет заработать денег. Конечно же, кто-то хочет обрести профессию, попробовать себя в различной роли, поэтому нельзя всю молодежь под одну гребенку. Потому что у каждой молодежи свои цели.
Алина Васильева, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
Далеко не все идут ради зарплаты. Многие правда идут за мечтой, за развитием своих профессиональных качеств, за опытом.
Алеся Лакина:
Алина, ваша мечта быть педагогом, работать с детьми?
Алина Васильева:
Да. Когда в 2013 году я приехала в «Зубренок», сказала, что точно стану вожатой. Мне сказали, что нужно быть педагогом – я поступила в педагогический.
Алеся Лакина:
Сколько вам лет?
Алина Васильева:
Сейчас мне 20.
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