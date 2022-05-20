Бывали случаи, когда ребята в дальнейшем создавали семьи. Какая атмосфера царит в белорусских студенческих отрядах?

Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, студотряды – это не только работа, это еще романтика. Вечера, совместные ужины, душевные разговоры. Может быть, кто-то разводил костер. Собирались, пели песни под гитару. Роман, вы проходили через это?

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

К моему стыду, я работал подсобным рабочим, но не в составе студенческого отряда. Все-таки можно сказать одно, что приезжая к ребятам, которые работают в студенческом отряде – атмосфера там приятная царит. Почему? Во-первых,они знакомятся между собой, остаются друзьями. Бывали такие случаи, когда ребята в дальнейшем делали семьи. Алеся Лакина:

Это романтика. Роман Бондарук:

Да, это очень приятная романтика. Алеся Лакина:

Алина, вы в этом живете, можно сказать. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какие традиции вообще есть?