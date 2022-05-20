Бывали случаи, когда ребята в дальнейшем создавали семьи. Какая атмосфера царит в белорусских студенческих отрядах?
Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, студотряды – это не только работа, это еще романтика. Вечера, совместные ужины, душевные разговоры. Может быть, кто-то разводил костер. Собирались, пели песни под гитару. Роман, вы проходили через это?
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
К моему стыду, я работал подсобным рабочим, но не в составе студенческого отряда. Все-таки можно сказать одно, что приезжая к ребятам, которые работают в студенческом отряде – атмосфера там приятная царит. Почему? Во-первых,они знакомятся между собой, остаются друзьями. Бывали такие случаи, когда ребята в дальнейшем делали семьи.
Алеся Лакина:
Это романтика.
Роман Бондарук:
Да, это очень приятная романтика.
Алеся Лакина:
Алина, вы в этом живете, можно сказать.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какие традиции вообще есть?
Алина Васильева, командир студенческого педагогического отряда «Созвездие»:
Традиций действительно очень. Из таких самых душевных – это отрядные спевки. У белорусских студенческих отрядов огромное количество песен. Когда происходят какие-то мероприятия студотрядовские в обязательном порядке все бойцы, командиры, комиссары собираются и поют эти песни. Правда заряжаются друг от друга. Опять же, вечерние огоньки наши, «вечерние свечки», которые проходят абсолютно у всех отрядов, просто у каждого они свои. Скажу по секрету, что с педагогическими отрядами чуть сложнее, потому что мы работаем все в разное время. Кто-то работает ночью, кто-то – утром, кто-то – днем. У нас графики совершенно разные. Если строительные отряды работают на протяжении дня, у них есть вечер, когда они могут собраться, с педагогическими чуточку сложнее. Нам приходится пересменки искать, чтобы находит время общаться вместе.
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