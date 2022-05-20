Прямой эфир

«Встречают по одёжке». Как студенту составит резюме и можно ли приукрашивать факты?

20 мая 2022 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
К вопросу резюме: его все составляли, мне кажется, хоть раз в жизни. Роман, дайте, может быть какие-то советы тем, кто хочет трудоустроиться. Как грамотно составить?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Для того, чтобы потом быть принятым на работу.

«Встречают по одёжке». Как студенту составит резюме и можно ли приукрашивать факты?-1

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Я думаю, что каждый человек, который будет составлять резюме, должен, конечно, указывать верную информацию.

Алеся Лакина:
Не приукрашивать?

Роман Бондарук:
Ни в коем случае, особенно, когда изучение английского языка – человек начинает выдумывать, как он владеет им. Самое главное, чтобы человек писал достоверную информацию, потому что в дальнейшем с человеком все равно будут общаться. По общению вживую наниматель поймет, человек правду предоставил либо нет. Поэтому самое главное –это правда. Тогда у человека огромная есть возможность трудоустроиться.

Алеся Лакина:
Наталья, вы что скажете по этому поводу?

«Встречают по одёжке». Как студенту составит резюме и можно ли приукрашивать факты?-4

Наталья Лобачева, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:
Вы знаете, я, может, немножко не соглашусь с Романом. Иногда можно.

Алеся Лакина:
Приукрасить?

Наталья Лобачева:
Не то что бы писать неправду, а где-то немножко приукрасить.

Татьяна Савчик:
Сделать акцент на сильных сторонах грамотно?

Наталья Лобачева:
Да, на сильные свои стороны. В то же время не писать, что я в совершенстве владею английским, а, например, со словарем, но указать это.

Татьяна Савчик:
Но я совершенно знаю русский.

«Встречают по одёжке». Как студенту составит резюме и можно ли приукрашивать факты?-7

Наталья Лобачева:
Какие-то такие акценты, что я целеустремленен, активен, хочу, могу.

Алеся Лакина:
То есть нахваливать себя надо?

Наталья Лобачева:
Я думаю, что да.

Татьяна Савчик:
Все-таки это самопрезентация?

Наталья Лобачева:
Да. Уже потом в процессе будет, конечно, видно. Но встречают по одежке.

Бывали случаи, когда ребята в дальнейшем создавали семьи. Какая атмосфера царит в белорусских студенческих отрядах – подробнее здесь.

# Студенты # общество # Алеся Лакина # Татьяна Савчик # Роман Бондарук # Наталья Лобачева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?
20 мая 2022 15:41

«Я тоже хочу посмотреть». Какую телепередачу семиклассница предложила Президенту?

«Достаточно серьёзная цифра». Судья о печальной статистике жестокого обращения с животными в Беларуси
20 мая 2022 15:38

«Достаточно серьёзная цифра». Судья о печальной статистике жестокого обращения с животными в Беларуси

Они станут украшением улиц. В Логойском районе выращивают новый вид пихты. Вот в чём их особенность
20 мая 2022 15:33

Они станут украшением улиц. В Логойском районе выращивают новый вид пихты. Вот в чём их особенность