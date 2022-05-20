«Встречают по одёжке». Как студенту составит резюме и можно ли приукрашивать факты?
Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
К вопросу резюме: его все составляли, мне кажется, хоть раз в жизни. Роман, дайте, может быть какие-то советы тем, кто хочет трудоустроиться. Как грамотно составить?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Для того, чтобы потом быть принятым на работу.
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Я думаю, что каждый человек, который будет составлять резюме, должен, конечно, указывать верную информацию.
Алеся Лакина:
Не приукрашивать?
Роман Бондарук:
Ни в коем случае, особенно, когда изучение английского языка – человек начинает выдумывать, как он владеет им. Самое главное, чтобы человек писал достоверную информацию, потому что в дальнейшем с человеком все равно будут общаться. По общению вживую наниматель поймет, человек правду предоставил либо нет. Поэтому самое главное –это правда. Тогда у человека огромная есть возможность трудоустроиться.
Алеся Лакина:
Наталья, вы что скажете по этому поводу?
Наталья Лобачева, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:
Вы знаете, я, может, немножко не соглашусь с Романом. Иногда можно.
Алеся Лакина:
Приукрасить?
Наталья Лобачева:
Не то что бы писать неправду, а где-то немножко приукрасить.
Татьяна Савчик:
Сделать акцент на сильных сторонах грамотно?
Наталья Лобачева:
Да, на сильные свои стороны. В то же время не писать, что я в совершенстве владею английским, а, например, со словарем, но указать это.
Татьяна Савчик:
Но я совершенно знаю русский.
Наталья Лобачева:
Какие-то такие акценты, что я целеустремленен, активен, хочу, могу.
Алеся Лакина:
То есть нахваливать себя надо?
Наталья Лобачева:
Я думаю, что да.
Татьяна Савчик:
Все-таки это самопрезентация?
Наталья Лобачева:
Да. Уже потом в процессе будет, конечно, видно. Но встречают по одежке.
Бывали случаи, когда ребята в дальнейшем создавали семьи. Какая атмосфера царит в белорусских студенческих отрядах – подробнее здесь.