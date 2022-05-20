«Встречают по одёжке». Как студенту составит резюме и можно ли приукрашивать факты?

Новости Беларуси. Трудовое лето. О том, где найти работу на лето школьникам и студентам, какие вакансии предлагают и как записаться в студотряд, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

К вопросу резюме: его все составляли, мне кажется, хоть раз в жизни. Роман, дайте, может быть какие-то советы тем, кто хочет трудоустроиться. Как грамотно составить? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Для того, чтобы потом быть принятым на работу.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Я думаю, что каждый человек, который будет составлять резюме, должен, конечно, указывать верную информацию. Алеся Лакина:

Не приукрашивать? Роман Бондарук:

Ни в коем случае, особенно, когда изучение английского языка – человек начинает выдумывать, как он владеет им. Самое главное, чтобы человек писал достоверную информацию, потому что в дальнейшем с человеком все равно будут общаться. По общению вживую наниматель поймет, человек правду предоставил либо нет. Поэтому самое главное –это правда. Тогда у человека огромная есть возможность трудоустроиться. Алеся Лакина:

Наталья, вы что скажете по этому поводу?

Наталья Лобачева, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:

Вы знаете, я, может, немножко не соглашусь с Романом. Иногда можно. Алеся Лакина:

Приукрасить? Наталья Лобачева:

Не то что бы писать неправду, а где-то немножко приукрасить. Татьяна Савчик:

Сделать акцент на сильных сторонах грамотно? Наталья Лобачева:

Да, на сильные свои стороны. В то же время не писать, что я в совершенстве владею английским, а, например, со словарем, но указать это. Татьяна Савчик:

Но я совершенно знаю русский.