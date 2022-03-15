«Нам там делать нечего, и нас туда не зовут». Лукашенко о белорусских военных в Украине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине, Самое главное (как военным вам говорю) – в этом нет никакой необходимости. Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут. Наша задача – это очень важно в любом бою, не только в войне – предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда. Это будет сродни предательству. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это нам нужно еще и как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге.

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