Александр Тищенко: «Запад сегодня будет готовить новые удары по Беларуси, по России и по их союзникам»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть встречи прошла в закрытом формате. Но то, о чем говорили открыто – важно для каждого белоруса. И уж тем более для тех, кто в ответе за мир и спокойствие в стране.

Планы «Перамога», «Супраціў», «Рабочы рух». Это не сказки пропаганды. Все эти акции должны были искалечить нашу действительность. Заказчики известны, исполнители задержаны.