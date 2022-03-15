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Александр Тищенко: «Запад сегодня будет готовить новые удары по Беларуси, по России и по их союзникам»

15 марта 2022 16:55
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Большая часть встречи прошла в закрытом формате. Но то, о чем говорили открыто – важно для каждого белоруса. И уж тем более для тех, кто в ответе за мир и спокойствие в стране. 

Планы «Перамога», «Супраціў», «Рабочы рух». Это не сказки пропаганды. Все эти акции должны были искалечить нашу действительность. Заказчики известны, исполнители задержаны.  

Александр Тищенко: «Запад сегодня будет готовить новые удары по Беларуси, по России и по их союзникам»-1

Александр Тищенко, эксперт по безопасности:  
На сегодня беглые, которые все, по сути дела, являются пешками, ничего не решают. Решают только спецслужбы, решает Запад. Запад сегодня будет готовить новые удары по Беларуси, по России и по их союзникам.  

Лукашенко: «Я не стану детализировать, придет время – об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось». Читайте здесь.  

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Александр Тищенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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