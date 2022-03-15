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Иван Тертель: «Видим, что меры, несмотря на наличие международного законодательства, абсолютно не принимаются»

15 марта 2022 16:52
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Большая часть встречи прошла в закрытом формате. Но то, о чем говорили открыто – важно для каждого белоруса. И уж тем более для тех, кто в ответе за мир и спокойствие в стране.  

Иван Тертель: «Видим, что меры, несмотря на наличие международного законодательства, абсолютно не принимаются»-1

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Мы точно знаем, что наши противники иностранных спецслужб, политикообразующие круги, знают, кто это осуществляет, какими способами, исполнителей. И, к сожалению, мы видим, что меры, несмотря на наличие международного законодательства, абсолютно не принимаются. Хотя мы, наверное, все помним, к примеру, высказывания отдельных руководителей США о том, что кибератака с территории какого-то государства на США будет расцениваться как боевые действия, как объявление войны.  

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Иван Тертель # Евгений Пустовой # Фотофакт

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