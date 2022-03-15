Лукашенко о кибератаках: «Это сродни биологическому оружию, и ещё даже мощнее»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотел бы из этой череды выделить отдельно те попытки кибератак, которые предпринимались против нас. Это сродни биологическому оружию, и еще даже мощнее. Не надо ни танки, ни пулеметы, ни ракеты высокоточные – ничего не надо. Достаточно совершить массированные кибератаки на экономические объекты, субъекты любой страны. И этого будет достаточно, чтобы перевернуть страну.

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«Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе – сходите, посмотрите». Лукашенко о сбитой над Беларусью ракете