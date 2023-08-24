Cоветские котельные в Беларуси перевели на автоматизированную систему пеллет – Кулик

Новости Беларуси. Обеспечение лесной отрасли сырьем, эффективное использование ресурсов и доступность продукции лесхозов для населения. Эти вопросы сегодня, 24 августа, в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Без всяких самоотчетов!» Лукашенко поинтересовался состоянием дел в лесном хозяйстве страны.

Свой доклад Александр Кулик начал с показателей экспорта. В условиях санкций Министерство лесного хозяйства перестроило свою работу. Так, раньше за рубеж каждый месяц поставляли 60 тысяч кубометров пиломатериала, сейчас поставки выросли до 77 тысяч. В экспорте пиломатериалов это исторический максимум. До введения санкций основным рынком сбыта были страны Евросоюза, сегодняшние партнеры – Китай, Азербайджан, Россия.

Кстати, что касается ЕС, то несколько лет назад Беларусь развивала производство топливных пеллет с расчетом на емкий рынок Евросоюза. Однако санкции сказались на реализации этих планов. Идут поиски новых рынков. Есть спрос и внутри страны.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Ищем рынки сбыта, и я не хотел бы раньше времени это рекламировать, уже есть у нас наработки, что определенный объем пойдет. Вместе с тем у нас есть и котельные, которые из советских времен, 1960-х, на дровах. Они ресурс отработали, одну котельную в школе обслуживает пять кочегаров. Это же тоже не государственный подход. И мы провели сейчас семинар-совещание в Новогрудке, где такие котельные перевели на автоматизированную систему пеллет. И один инженер обслуживает восемь котельных. И экономика есть, и ответственность есть, и использование пеллет есть. 541 котельная в стране, которые свой ресурс исчерпали, можно перевести на такой экологический вид топлива. И пеллеты – это не импортозамещение, это импортонезависимость.