Cоветские котельные в Беларуси перевели на автоматизированную систему пеллет – Кулик
Новости Беларуси. Обеспечение лесной отрасли сырьем, эффективное использование ресурсов и доступность продукции лесхозов для населения. Эти вопросы сегодня, 24 августа, в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Без всяких самоотчетов!» Лукашенко поинтересовался состоянием дел в лесном хозяйстве страны.
Свой доклад Александр Кулик начал с показателей экспорта. В условиях санкций Министерство лесного хозяйства перестроило свою работу. Так, раньше за рубеж каждый месяц поставляли 60 тысяч кубометров пиломатериала, сейчас поставки выросли до 77 тысяч. В экспорте пиломатериалов это исторический максимум. До введения санкций основным рынком сбыта были страны Евросоюза, сегодняшние партнеры – Китай, Азербайджан, Россия.
Кстати, что касается ЕС, то несколько лет назад Беларусь развивала производство топливных пеллет с расчетом на емкий рынок Евросоюза. Однако санкции сказались на реализации этих планов. Идут поиски новых рынков. Есть спрос и внутри страны.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Ищем рынки сбыта, и я не хотел бы раньше времени это рекламировать, уже есть у нас наработки, что определенный объем пойдет. Вместе с тем у нас есть и котельные, которые из советских времен, 1960-х, на дровах. Они ресурс отработали, одну котельную в школе обслуживает пять кочегаров. Это же тоже не государственный подход. И мы провели сейчас семинар-совещание в Новогрудке, где такие котельные перевели на автоматизированную систему пеллет. И один инженер обслуживает восемь котельных. И экономика есть, и ответственность есть, и использование пеллет есть. 541 котельная в стране, которые свой ресурс исчерпали, можно перевести на такой экологический вид топлива. И пеллеты – это не импортозамещение, это импортонезависимость.
Рассказал журналистам Александр Кулик и о том, что Президент поддержал начинание Минлесхоза по продвижению собственных торговых площадок под единым брендом «Лесной домик». Поручено развивать проект. Напомним, что до недавнего времени вся выпускаемая лесхозами продукция реализовывалась только через деревообрабатывающие цеха. Теперь создана сеть из 15 торговых площадок, которые расположены как в областных центрах, так и в крупных городах. Покупателям предлагают не только продукцию лесхозов, но и иных белорусских производителей.