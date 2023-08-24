Прямой эфир

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?

24 августа 2023 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дары не только полей, но и садов и плантаций. В Беларуси на пике переработка ягод и фруктов. Промышленные предприятия запасаются новым урожаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из крупнейших производителей детского питания находится в Малоритском районе. Под заготовку более 10-ти позиций ягод и фруктов, чтобы произвести пюре на целый год.

В промышленных масштабах сезонной переработки, знакомой каждой хозяйке, разбиралась Кристина Протосовицкая.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-1

Жалко, что камера не может передать аромат варенья.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-4

Если экран не передает запах, то точно картинку. Будущее малиновое варенье – промышленный подход сродни домашнему.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
На производстве начался настоящий малиновый бум. Всю ягоду тщательно вручную перебирают. Избавляют от мусора и некондиции для того, чтобы в варенье попала только отборная ягода.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-10

На предприятие ягоду свозят фермеры и частные сборщики – каждая партия проходит лабораторное исследование. Заготовить за сезон планируют порядка 27 тонн. Часть – на детское питание, а часть – на варенье.

Для Зульфии Мищук почти 40 лет готовить сладкое лакомство – это работа. И то, что хозяйка не варит варенье дома, – лучшее подтверждение вкуса.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-13

Зульфия Мищук, варщик консервноовощесушильного комбината:
Ягода, сахар и любовь! Умение, терпение – у нас все получается очень вкусно. Все варим: и детское питание, и продукты общего пользования, и томатные соусы.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-16

Малиновых эпицентров в Брестской области сразу несколько – в Дрогичинском, Кобринском и Малоритском районах. В 2023 году урожай румяной ягоды небывалый, а потому цена закупки в два раза ниже прошлогодней. Что для фермера минус, для предприятия в плюс. Сезон заготовки – это порядка 5 тысяч тонн вкусного сырья.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-19

Климат Брестской области позволяет составить свою географию – лунинецкие морковь и клубника, малоритская тыква, брестские яблоки и груши. Новинка – вишня, черника и голубика. А вот кабачок не попадает уже несколько лет на переработку из-за нитратов, отмечают технологи предприятия. На очереди экзоты для Беларуси – киви из Ирана и персики из Узбекистана.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-22

Юрий Витрюк, директор консервноовощесушильного комбината:
Если раньше персик шел из Молдовы, то сегодня рынок переориентировался на восточные республики бывшего Советского Союза, в частности Узбекистана. Сырье дешевеет, сегодня мы не знаем, какой урожай яблок будет. Предварительно он не хуже прошлого года, значит яблоко будет в пределах 25-30 копеек.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-25

Предприятие в Малорите – одно из двух в стране, где полный цикл производства: от свежего сырья до готового продукта. А потому сезон заготовки определит успешность работы на год. Для фруктов и овощей используют щадящие технологии, чтобы сохранить минеральный и витаминный составы. К новому учебному году по поручению правительства на предприятии разработали линейку для школьного питания.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-28

Валентина Григорук, начальник технологического отдела консервноовощесушильного комбината:
Мы постарались, чтобы она была, безусловно, полезная, которая располагает витаминно-минеральным составом и принесет ощутимую пользу для здоровья ребенка. Сегодня мы ведем переговоры и с торговыми объектами, и с комбинатами дошкольного и школьного образования, чтобы поставить нашу продукцию.

«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?-31

За сутки на предприятии перерабатывают до 120 тонн свежего сырья в овощные и фруктовые пюре. А уже готовый продукт ждут не только в Беларуси, но и в России, Китае, странах СНГ и Европы. Сезон заготовки в самом разгаре.

# Продукты питания # общество # Валентина Григорук # Юрий Витрюк # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрейченко посетил Витебскую область: «Не будет кормов – не будет молока, мяса, заработной платы»
24 августа 2023 17:10

Андрейченко посетил Витебскую область: «Не будет кормов – не будет молока, мяса, заработной платы»

«Врут, как дышат». Стихи Дунина-Марцинкевича признали экстремистскими? Муковозчик развеял мифы беглых медиа
24 августа 2023 17:07

«Врут, как дышат». Стихи Дунина-Марцинкевича признали экстремистскими? Муковозчик развеял мифы беглых медиа

«Коллеги очень помогают». Предприятия Минской области принимают в коллективы новых сотрудников
24 августа 2023 17:04

«Коллеги очень помогают». Предприятия Минской области принимают в коллективы новых сотрудников