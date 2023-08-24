«Начался малиновый бум». Что происходит с ягодами на производстве и для кого они предназначены?

Новости Беларуси. Дары не только полей, но и садов и плантаций. В Беларуси на пике переработка ягод и фруктов. Промышленные предприятия запасаются новым урожаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из крупнейших производителей детского питания находится в Малоритском районе. Под заготовку более 10-ти позиций ягод и фруктов, чтобы произвести пюре на целый год. В промышленных масштабах сезонной переработки, знакомой каждой хозяйке, разбиралась Кристина Протосовицкая.

Жалко, что камера не может передать аромат варенья.

Если экран не передает запах, то точно картинку. Будущее малиновое варенье – промышленный подход сродни домашнему.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

На производстве начался настоящий малиновый бум. Всю ягоду тщательно вручную перебирают. Избавляют от мусора и некондиции для того, чтобы в варенье попала только отборная ягода.

На предприятие ягоду свозят фермеры и частные сборщики – каждая партия проходит лабораторное исследование. Заготовить за сезон планируют порядка 27 тонн. Часть – на детское питание, а часть – на варенье. Для Зульфии Мищук почти 40 лет готовить сладкое лакомство – это работа. И то, что хозяйка не варит варенье дома, – лучшее подтверждение вкуса.

Зульфия Мищук, варщик консервноовощесушильного комбината:

Ягода, сахар и любовь! Умение, терпение – у нас все получается очень вкусно. Все варим: и детское питание, и продукты общего пользования, и томатные соусы.

Малиновых эпицентров в Брестской области сразу несколько – в Дрогичинском, Кобринском и Малоритском районах. В 2023 году урожай румяной ягоды небывалый, а потому цена закупки в два раза ниже прошлогодней. Что для фермера минус, для предприятия в плюс. Сезон заготовки – это порядка 5 тысяч тонн вкусного сырья.

Климат Брестской области позволяет составить свою географию – лунинецкие морковь и клубника, малоритская тыква, брестские яблоки и груши. Новинка – вишня, черника и голубика. А вот кабачок не попадает уже несколько лет на переработку из-за нитратов, отмечают технологи предприятия. На очереди экзоты для Беларуси – киви из Ирана и персики из Узбекистана.

Юрий Витрюк, директор консервноовощесушильного комбината:

Если раньше персик шел из Молдовы, то сегодня рынок переориентировался на восточные республики бывшего Советского Союза, в частности Узбекистана. Сырье дешевеет, сегодня мы не знаем, какой урожай яблок будет. Предварительно он не хуже прошлого года, значит яблоко будет в пределах 25-30 копеек.

Предприятие в Малорите – одно из двух в стране, где полный цикл производства: от свежего сырья до готового продукта. А потому сезон заготовки определит успешность работы на год. Для фруктов и овощей используют щадящие технологии, чтобы сохранить минеральный и витаминный составы. К новому учебному году по поручению правительства на предприятии разработали линейку для школьного питания.

Валентина Григорук, начальник технологического отдела консервноовощесушильного комбината:

Мы постарались, чтобы она была, безусловно, полезная, которая располагает витаминно-минеральным составом и принесет ощутимую пользу для здоровья ребенка. Сегодня мы ведем переговоры и с торговыми объектами, и с комбинатами дошкольного и школьного образования, чтобы поставить нашу продукцию.