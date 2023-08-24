Аграрии Брестской области закончили с уборкой зерновых колосовых и зернобобовых

Новости Беларуси. С рассвета и до поздней ночи кипит работа на хлебных нивах. Аграрии вкладывают все силы в уборочную. Минская и Гродненская области вплотную приблизились к финишной черте жатвы. А поля Брестского региона с зерновыми колосовыми и зернобобовыми убраны полностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 24 августа намолочено 5 миллионов 850 тысяч тонн зерна и 935 тысяч тонн рапса. Общий вес республиканского каравая приближается к 7 миллионам. Но заботятся аграрии не только о хлебе насущном: семена будущего урожая уже упали в землю. Минская, Брестская, Могилевская и Витебская области засеяли поля озимым рапсом. Осталось охватить 5 % площадей по стране. Покорился и другой важный рубеж: все хозяйства завершили теребление льна.

Сейчас активно убирают льнотресту. Заготовлено уже более 37 тысяч тонн. Создаются запасы кормовой базы для животных: пройден экватор по уборке соломы, зеленой массы кукурузы заготовили 408 тысяч тонн. Приступили в стране и к уборке «второго хлеба». Урожайность картофеля сейчас на уровне 320 центнеров с гектара.