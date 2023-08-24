Андрейченко посетил Витебскую область: «Не будет кормов – не будет молока, мяса, заработной платы»

Новости Беларуси. Агропромышленной отрасли Витебской области необходимо оздоровление. На это нацеливает председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подвижки по некоторым направлениям есть, но больше недостатков.

Такова оценка развития сельского хозяйства северного региона. Проблемные моменты в отрасли и пути их решения подробно обсудили на заседании Витебского облисполкома. Сперва о насущном: регион отстает в заготовке кормов. Пока 65 % к уровню прошлого года заложено на зиму. Этого недостаточно. Необходимо вывести в поля всю технику и заинтересовать механизаторов. В первую очередь финансово.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Корма – это будущее области, будущее любого хозяйства. Не будет кормов – не будет молока, мяса, экспорта, бюджета и заработной платы. Да, важно сегодня закончить уборку, но сегодня важнейший вопрос, ключевой вопрос – это заготовка кормов. Об этом говорил и Президент во время отчета губернатора. Не все сделано: сегодня техника не вся кормозаготовительная готова, нарушение технологий есть. Я считаю, что сегодня надо, конечно же, поднять в первую очередь всю технику, механизаторов.

Еще одна важнейшая задача – сев озимых. Сейчас идеальные погодные условия для закладки основы будущего урожая. Необходимо определиться, какие культуры высевать. Возможно, стоит сделать ставку на озимый ячмень. Этим летом он дал более высокий урожай. Также на контроле возведение молочно-товарных комплексов. В 2023 году в Витебской области должны построить 10 ферм.