Запорожская АЭС вновь подключена к внешнему энергоснабжению

На атомной электростанции в Запорожской области удалось восстановить внешнее электроснабжение, пишет Telegram-канал станции.

4 июня сообщалось об отключении высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская», что привело к потере внешнего электроснабжения станции. Питание продолжили обеспечивать дизель-генераторы. По какой причине была отключена линия неизвестно.

Позже представители станции сообщили о возобновлении электроснабжения объекта. Отмечается, что радиационной фон на площадке и в зоне наблюдения – в норме, природные значения не превышены.

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