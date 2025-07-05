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Запорожская АЭС вновь подключена к внешнему энергоснабжению

05 июля 2025 09:21
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Запорожская АЭС вновь подключена к внешнему энергоснабжению-0

На атомной электростанции в Запорожской области удалось восстановить внешнее электроснабжение, пишет Telegram-канал станции.

4 июня сообщалось об отключении высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская», что привело к потере внешнего электроснабжения станции. Питание продолжили обеспечивать дизель-генераторы. По какой причине была отключена линия неизвестно.

Позже представители станции сообщили о возобновлении электроснабжения объекта. Отмечается, что радиационной фон на площадке и в зоне наблюдения – в норме, природные значения не превышены.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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