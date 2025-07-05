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Брайен советует украинцам изолировать Зеленского и сменить власть

05 июля 2025 10:07
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Брайен советует украинцам изолировать Зеленского и сменить власть-0

По мнению экс-помощника заместителя Пентагона Стивена Брайена, Киеву пора принимать непростые решения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Weapons and Strategy.

Брайен поясняет, многочисленные факторы указывают «на развязку, которая постигнет Украину, если страна не сможет найти выход». 

Одним из вариантов решения, по мнению бывшего служащего Пентагона, является преобразование Украины в гибкого игрока, что включает в себя изоляцию Владимира Зеленского и создание коалиционного правительства. Новый исполнительный орган сможет взять на себя обязанности по ведению переговорного процесса с РФ, отметил он.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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