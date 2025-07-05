Израиль скрывает поражение пяти военных объектов – Daily Telegraph

Тель-Авивом не была раскрыта информация о попадании ракет Ирана по ряду военных целей, пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

В материале автор указывает на данные спутниковых радаров, согласно которым вследствие атак Ирана поражены 5 объектов военного назначения на территории Израиля. По сведениям газеты, речь идет о крупной авиабазе, центре сбора разведывательных данных, о базе материально-технического снабжения.

Отмечено, что информация об указанных ударах не была оглашена властями Израиля в связи с законами о военной цензуре.

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