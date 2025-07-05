ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника над регионами РФ

Силами противовоздушной обороны РФ в течение ночи с 4 на 5 июля нейтрализованы 94 украинских дрона, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России информирует, ВС Украины прошедшей ночью осуществили попытку атаковать российские объекты посредством беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В районе Воронежской области осуществлен перехват и уничтожение 34 БПЛА, над Брянской областью – 11, над Белгородской – 9, над Саратовской – 9. Еще 8 БЛА ликвидированы в районе Новгородской области, в небе над Курской областью – 6, над Ленинградской – 3, над Орловской – 3.

В районе Ростовской, Смоленской, Рязанской областей и над Республикой Чувашия – по 2 дрона. Над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями – по 1.

