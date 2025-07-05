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Трамп счёл нелепым решение Ирана добиваться от США компенсации за удары

05 июля 2025 09:44
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Трамп счёл нелепым решение Ирана добиваться от США компенсации за удары-0

По словам президента США Дональда Трампа, намерение Тегерана требовать через ООН компенсировать ущерб из-за ударов по ядерным объектам Ирана является нелепым, пишет ТАСС.

Министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, где указано требование Тегерана к Совбезу организации признать Вашингтон и Тель-Авив ответственными за агрессию против исламской республики и взыскать с них выплату компенсаций и репараций.

«Это довольно нелепо», – выразил мнение американский лидер представителям СМИ.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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