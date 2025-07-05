На берегу Днепра развернулось «Купалье» – рассказываем, какая атмосфера царит в Александрии

Фестиваль, уже ставший визитной карточкой Беларуси, отражением самобытности нашего народа. На берегу Днепра развернулся республиканский праздник «Купалье». Все дороги сегодня, 5 июля, ведут в Александрию – центр единства, памяти и праздничного лета. По доброй традиции, праздник проходит на малой родине Президента. Выставки, мастер-классы, белорусские подворья, отражающие культурное наследие, творчество мастеров, народную культуру с региональными особенностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Мычка, рассказала какая атмосфера царит в городе!

Юлия Мычка, корреспондент:

Александрия – летняя столица белорусской души распахнула свои двери и сердца для друзей. На этом поле организаторам уже тесно. Если смотреть от ворот, то локации праздника дошли до самого горизонта.

Сейчас самая оживленная точка на карте фестиваля – «Город мастеров». То ценное, ради чего в Александрию съезжаются коллекционеры и любители хендмейда со всей страны. Здесь – украшения, одежда ручной работы, предметы быта и изделия декоративно-прикладного искусства.

Мы возрождаем с мужем поднепровскую глиняную игрушку, которая уже известна сейчас во всем мире. Она является исторической нематериальной ценностью нашей республики. Мы уже приучаем своих внуков к этому ремеслу. И хочу сказать, что им нравится.

В этом году участие в ярмарке приняли больше тысячи мастеров, в том числе рекордное число гостей из России из самых разных дальних точек, которые всего лишь ради одного дня проделали тысячи километров. Что же они привезли?

Теплые пуховые изделия из Воронежской области!