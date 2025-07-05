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На берегу Днепра развернулось «Купалье» – рассказываем, какая атмосфера царит в Александрии

05 июля 2025 11:11
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Фестиваль, уже ставший визитной карточкой Беларуси, отражением самобытности нашего народа. На берегу Днепра развернулся республиканский праздник «Купалье». Все дороги сегодня, 5 июля, ведут в Александрию – центр единства, памяти и праздничного лета. По доброй традиции, праздник проходит на малой родине Президента. Выставки, мастер-классы, белорусские подворья, отражающие культурное наследие, творчество мастеров, народную культуру с региональными особенностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, рассказала какая атмосфера царит в городе!

На берегу Днепра развернулось «Купалье» – рассказываем, какая атмосфера царит в Александрии -2

Юлия Мычка, корреспондент:
Александрия – летняя столица белорусской души распахнула свои двери и сердца для друзей. На этом поле организаторам уже тесно. Если смотреть от ворот, то локации праздника дошли до самого горизонта. 

На берегу Днепра развернулось «Купалье» – рассказываем, какая атмосфера царит в Александрии -4

Сейчас самая оживленная точка на карте фестиваля – «Город мастеров». То ценное, ради чего в Александрию съезжаются коллекционеры и любители хендмейда со всей страны. Здесь – украшения, одежда ручной работы, предметы быта и изделия декоративно-прикладного искусства.

На берегу Днепра развернулось «Купалье» – рассказываем, какая атмосфера царит в Александрии -6

Мы возрождаем с мужем поднепровскую глиняную игрушку, которая уже известна сейчас во всем мире. Она является исторической нематериальной ценностью нашей республики. Мы уже приучаем своих внуков к этому ремеслу. И хочу сказать, что им нравится. 

На берегу Днепра развернулось «Купалье» – рассказываем, какая атмосфера царит в Александрии -8

В этом году участие в ярмарке приняли больше тысячи мастеров, в том числе рекордное число гостей из России из самых разных дальних точек, которые всего лишь ради одного дня проделали тысячи километров. Что же они привезли?

На берегу Днепра развернулось «Купалье» – рассказываем, какая атмосфера царит в Александрии -10

Теплые пуховые изделия из Воронежской области!

На берегу Днепра развернулось «Купалье» – рассказываем, какая атмосфера царит в Александрии -12

Свистульки, колокольчики, игрушки. Подходите! 

Но главный, самый живой аксессуар сегодня – купальский венок! Их плетут буквально на каждом шагу. Кажется, без этого ароматного украшения вход-то сюда негласно запрещен! И это не просто красота. Вечером эти венки станут частью красивого обряда: девушки пустят их по Днепру, загадают желания, попытаются узнать свою судьбу.

Подробности в видео.

# Купалье

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