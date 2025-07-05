Беларусь встречает участников юбилейного международного форума «Дети Содружества»

Форум объединит школьников из 8 государств СНГ, в их числе – представители России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также Армении, Таджикистана и Узбекистана. Первых участников – делегацию из Петербурга – встретили сегодня, 5 июля, в Минске. Гости подготовили презентацию и разработали культурную программу, чтобы познакомить других ребят с традициями своей страны.

Тимофей Фонарев, участник форума «Дети Содружества» делегации России:

Пока мы в Минске, мы успеем съездить в деревню Хатынь. Я уже был один раз в Беларуси и был в этой деревне. Я вот очень жду еще раз туда поехать, потому что для меня это было поразительно. А по самой программе хочется посмотреть мастер-классы от других стран, потому что я уверен, что это будет очень интересное знакомство.

Форум пройдет с 7 по 16 июля в детском центре «Зубренок» и в этом году будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе – посещение памятных мест, экскурсии по знаковым достопримечательностям, большое количество практикумов, диалоговые площадки и спортивные состязания.