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Беларусь встречает участников юбилейного международного форума «Дети Содружества»

05 июля 2025 11:17
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Объединение народов и культурное взаимообогащение. Беларусь впервые принимает участников международного форума «Дети Содружества». Главная цель этого мероприятия – создать интернациональную площадку для воспитания молодежи в духе добрососедства и сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь встречает участников юбилейного международного форума «Дети Содружества»-2

Форум объединит школьников из 8 государств СНГ, в их числе – представители России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также Армении, Таджикистана и Узбекистана. Первых участников – делегацию из Петербурга – встретили сегодня, 5 июля, в Минске. Гости подготовили презентацию и разработали культурную программу, чтобы познакомить других ребят с традициями своей страны.

Беларусь встречает участников юбилейного международного форума «Дети Содружества»-4

Диана Голубева, руководитель делегации России:
Так как Петербург морская столица, согласно Петру I, там будет плетение морских узлов и история всяческого флота, кораблестроения, будет мастер-класс по русским песням, русским танцам. 

Беларусь встречает участников юбилейного международного форума «Дети Содружества»-6

Тимофей Фонарев, участник форума «Дети Содружества» делегации России:
Пока мы в Минске, мы успеем съездить в деревню Хатынь. Я уже был один раз в Беларуси и был в этой деревне. Я вот очень жду еще раз туда поехать, потому что для меня это было поразительно. А по самой программе хочется посмотреть мастер-классы от других стран, потому что я уверен, что это будет очень интересное знакомство.

Форум пройдет с 7 по 16 июля в детском центре «Зубренок» и в этом году будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе – посещение памятных мест, экскурсии по знаковым достопримечательностям, большое количество практикумов, диалоговые площадки и спортивные состязания.

# Молодежь Беларуси # Беларусь-Россия

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