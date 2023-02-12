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«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты

12 февраля 2023 16:44
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Новости Беларуси. Ценообразование – основа справедливого мира в Беларуси, об этом на неделе заявил глава государства на совещании по вопросам формирования цен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще осенью в Беларуси взялись за наведение порядка на торговых полках. Боролись именно с необоснованным завышением стоимости товаров.  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-1

Комитет государственного контроля Минской области, мы к вам приехали с мониторингом, чтобы указать на нарушения, которые у вас находятся в торговом объекте.  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-4

Не то продавец, не то менеджер только спустя несколько минут понял, что в его магазине проверка. И если с русским языком у мужчины проблемы, то с математикой, видимо, все неплохо. Торговля идет полным ходом. Подумаешь, что на большую часть товара нет ни документов, ни этикеток. Ассистирует восточному боссу местная пенсионерка, которая честно призналась: на работе официально не оформлена.  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-7

Яна Рогальская, заведующая сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета госконтроля Минской области:  
Нарушений очень много выявлено. Не на всех товарах присутствует цена, она не содержит нужную информацию, то есть нет страны происхождения товара, нет состава. Цена нанесена на непонятном языке, абсолютно разных – на русском никакой информации нет. Отсутствуют контрольные знаки, которые в обязательном порядке должны быть, на верхней одежде, обуви, текстиле, постельном белье. В торговом объекте отсутствуют декларации соответствия и сертификаты.  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-10

Вот и получается, что на майке надпись «Люблю Беларусь», этикетка «Сделано в Узбекистане», а сшита, она, возможно, и вовсе в Китае. По цене, разумеется, будет ниже, чем похожая в государственном магазине, который работает по всем правилам. И это справедливая конкуренция? Только в 2022 году госконтроль выявил 240 торговых точек с нелегальным товаром. О налогах там вообще не слышали. Представители госконтроля эту торговую точку не закрыли. Но нарушения придется устранить. В противном случае штраф или приостановка деятельности.  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-13

Илона Волынец, политический обозреватель:  
А это уже Смолевичи. Крупный торговый центр. Месяц назад из-за нарушений здесь закрыли один из магазинов. Представители торгового объекта сообщили, что все устранили. Давайте проверим, как обстоят дела сейчас.  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-16

На входе встречает девушка славянской внешности. Как показывает практика, юристы, бухгалтеры, да и руководящий состав подобных торговых сетей как правило состоит из белорусов, которые уж точно знают все нюансы законодательства.  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-19

Увы, магазин сегодня так и не смог открыть двери для покупателей. Работу над ошибками придется продолжить. И пока продавец-консультант подобной торговой точки разбирает товар и обслуживает покупателей, владелец бизнеса подсчитывает доход. От нулей в зарплатах отдельных руководителей крупных торговых сетей округляются глаза. В том числе Президента. Госконтроль по поручению главы государства обнародовал цифры расчетчиков. Разница в доходах топ-менеджеров и простых работников вас поразит. А что, так можно было?  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-22

Лукашенко: «Ах, Президент задавил!» Бунт поднимают. Опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. Подробности.  

Ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси. Один из главных посылов Президента. Понятно, что наша страна не может изолироваться от всей планеты. Но списывать все проблемы на внешнюю обстановку и санкции тоже нельзя.  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-25

Олеся Артюшина, заведующая социальным отделом Минского городского объединения профсоюзов:  
Наши люди звонят со всей страны и говорят: корова белорусская, ест траву белорусскую, производство белорусское, почему такой дорогой сыр?  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-28

Кирилл Слабко, начальник главного управления МАРТ по Минску:  
Будет в первую очередь продолжаться анализ тех решений исполкомов, которые в соответствии с 713-м постановлением они принимают в части согласования роста цен, будет усилен этот контроль, так как, в принципе, им предусмотрен механизм установления новых цен на новые товары и повышения цен на отдельные товары, которые у нас продаются. Мы продолжим решать вопросы, связанные с реализацией продукции из стабфондов. Как показывают прилавки магазинов – работа продолжается на всех этапах товародвижения: и производителями, и оптовым звеном, и розничной торговлей. Полки не просели, товар есть, люди покупают.  

«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты-31

Вернемся к фотографии наших телезрителей (история про огурцы, которые дороже мяса, здесь). Мы выехали по указанному адресу. Но ровно через час мы увидели другой ценник. Российские огурцы неожиданно превратились в белорусские и подешевели в два раза. Такой он, демократичный рынок, которому порой действительно не хватает диктатуры.  

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Яна Рогальская # Илона Волынец # Александр Лукашенко # Олеся Артюшина # Кирилл Слабко # Фотофакт

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