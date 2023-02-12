«Полки не просели, товар есть». МАРТ продолжит контролировать ситуацию с ценами на белорусские продукты

Новости Беларуси. Ценообразование – основа справедливого мира в Беларуси, об этом на неделе заявил глава государства на совещании по вопросам формирования цен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще осенью в Беларуси взялись за наведение порядка на торговых полках. Боролись именно с необоснованным завышением стоимости товаров.

Комитет государственного контроля Минской области, мы к вам приехали с мониторингом, чтобы указать на нарушения, которые у вас находятся в торговом объекте.

Не то продавец, не то менеджер только спустя несколько минут понял, что в его магазине проверка. И если с русским языком у мужчины проблемы, то с математикой, видимо, все неплохо. Торговля идет полным ходом. Подумаешь, что на большую часть товара нет ни документов, ни этикеток. Ассистирует восточному боссу местная пенсионерка, которая честно призналась: на работе официально не оформлена.

Яна Рогальская, заведующая сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета госконтроля Минской области:

Нарушений очень много выявлено. Не на всех товарах присутствует цена, она не содержит нужную информацию, то есть нет страны происхождения товара, нет состава. Цена нанесена на непонятном языке, абсолютно разных – на русском никакой информации нет. Отсутствуют контрольные знаки, которые в обязательном порядке должны быть, на верхней одежде, обуви, текстиле, постельном белье. В торговом объекте отсутствуют декларации соответствия и сертификаты.

Вот и получается, что на майке надпись «Люблю Беларусь», этикетка «Сделано в Узбекистане», а сшита, она, возможно, и вовсе в Китае. По цене, разумеется, будет ниже, чем похожая в государственном магазине, который работает по всем правилам. И это справедливая конкуренция? Только в 2022 году госконтроль выявил 240 торговых точек с нелегальным товаром. О налогах там вообще не слышали. Представители госконтроля эту торговую точку не закрыли. Но нарушения придется устранить. В противном случае штраф или приостановка деятельности.

Илона Волынец, политический обозреватель:

А это уже Смолевичи. Крупный торговый центр. Месяц назад из-за нарушений здесь закрыли один из магазинов. Представители торгового объекта сообщили, что все устранили. Давайте проверим, как обстоят дела сейчас.

На входе встречает девушка славянской внешности. Как показывает практика, юристы, бухгалтеры, да и руководящий состав подобных торговых сетей как правило состоит из белорусов, которые уж точно знают все нюансы законодательства.

Увы, магазин сегодня так и не смог открыть двери для покупателей. Работу над ошибками придется продолжить. И пока продавец-консультант подобной торговой точки разбирает товар и обслуживает покупателей, владелец бизнеса подсчитывает доход. От нулей в зарплатах отдельных руководителей крупных торговых сетей округляются глаза. В том числе Президента. Госконтроль по поручению главы государства обнародовал цифры расчетчиков. Разница в доходах топ-менеджеров и простых работников вас поразит. А что, так можно было?

Лукашенко: «Ах, Президент задавил!» Бунт поднимают. Опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. Подробности. Ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси. Один из главных посылов Президента. Понятно, что наша страна не может изолироваться от всей планеты. Но списывать все проблемы на внешнюю обстановку и санкции тоже нельзя.

Олеся Артюшина, заведующая социальным отделом Минского городского объединения профсоюзов:

Наши люди звонят со всей страны и говорят: корова белорусская, ест траву белорусскую, производство белорусское, почему такой дорогой сыр?

Кирилл Слабко, начальник главного управления МАРТ по Минску:

Будет в первую очередь продолжаться анализ тех решений исполкомов, которые в соответствии с 713-м постановлением они принимают в части согласования роста цен, будет усилен этот контроль, так как, в принципе, им предусмотрен механизм установления новых цен на новые товары и повышения цен на отдельные товары, которые у нас продаются. Мы продолжим решать вопросы, связанные с реализацией продукции из стабфондов. Как показывают прилавки магазинов – работа продолжается на всех этапах товародвижения: и производителями, и оптовым звеном, и розничной торговлей. Полки не просели, товар есть, люди покупают.