Нам дали ключи, накормили и обогрели. Как путешествовать с помощью сервиса каучсерфинга и насколько это безопасно?

Мы все реже ходим друг к другу в гости и накрываем стол для друзей. Если раньше это было исключительно столичным явлением, то теперь и в других городах страны встречи все чаще назначают в кафе и ресторанах. О том, куда делось белорусское гостеприимство, или оно не ушло, а приобрело новые, современные черты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как вы столкнулись не столько с гостеприимством, сколько с добротой и единением душ?

Оксана Кузьмина, депутат районного центра г. Пружаны:

Я хочу вернуться к незапланированному гостеприимству с той точки зрения, что автостопщиков никто не отменял, они и сейчас есть. Самую старшую встречала – 76 лет женщине. Есть такая группа, каучсерфинг называется – это бесплатная ночевка у друзей. У меня мечта была такая – съездить в Питер на «Алые паруса». Был чемпионат мира по футболу, я в группу зашла и написала, что понимаю, что чемпионат мира по футболу, но пустите переночевать на две ночи. Я хочу сказать, меня прямо гордость берет, что 26 адресов высветилось. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Бесплатно? Давайте уточним – пустите переночевать бесплатно? Оксана Кузьмина:

Бесплатно. Я выбрала многодетную семью, потому что там девочка была примерно возраста моего ребенка Каролины. Мы приехали, нам дали ключи, чипы, накормили, обогрели.