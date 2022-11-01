Нам дали ключи, накормили и обогрели. Как путешествовать с помощью сервиса каучсерфинга и насколько это безопасно?
Мы все реже ходим друг к другу в гости и накрываем стол для друзей. Если раньше это было исключительно столичным явлением, то теперь и в других городах страны встречи все чаще назначают в кафе и ресторанах. О том, куда делось белорусское гостеприимство, или оно не ушло, а приобрело новые, современные черты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы столкнулись не столько с гостеприимством, сколько с добротой и единением душ?
Оксана Кузьмина, депутат районного центра г. Пружаны:
Я хочу вернуться к незапланированному гостеприимству с той точки зрения, что автостопщиков никто не отменял, они и сейчас есть. Самую старшую встречала – 76 лет женщине. Есть такая группа, каучсерфинг называется – это бесплатная ночевка у друзей.
У меня мечта была такая – съездить в Питер на «Алые паруса». Был чемпионат мира по футболу, я в группу зашла и написала, что понимаю, что чемпионат мира по футболу, но пустите переночевать на две ночи. Я хочу сказать, меня прямо гордость берет, что 26 адресов высветилось.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Бесплатно? Давайте уточним – пустите переночевать бесплатно?
Оксана Кузьмина:
Бесплатно. Я выбрала многодетную семью, потому что там девочка была примерно возраста моего ребенка Каролины. Мы приехали, нам дали ключи, чипы, накормили, обогрели.
Алеся Лакина:
Вы не боялись, Оксана? Мне кажется, мне было бы страшно ехать к незнакомому человеку.
Наталья Надольская:
Она же сказала, как автостопом. Люди же тоже не боятся ехать автостопом, к кому-то сесть в качестве попутчиков – так и здесь. Что уже? Волка бояться – в лес не ходить.
Оксана Кузьмина:
Есть BlaBlaCar – попутки, люди едут, дешево берут. Мы съездили просто на ура. Нам дали свои удостоверения, чтобы мы где-то бесплатно прошли, с какой-то скидкой нам было. Здорово, нам так помогли.
Наталья Надольская:
Как вы для себя это объясняете? Что это – беспечность, радушие, воспитание?
Оксана Кузьмина:
Это гостеприимство, душа, я не знаю, как объяснить. Я говорю, нас накормили, напоили, спать уложили, рассказали, куда лучше, обязательно надо сходить.
Алеся Бортич, организатор авторских мероприятий в Минске:
Вы участвуете в этой программе, тоже предоставляете в Пружанах свое жилье для таких попутчиков?
Оксана Кузьмина:
Сейчас дом строю, очень надеюсь на это, в группу уже вступила.
Наталья Надольская:
Я знаю, на что Алеся намекает – на отпуск по обмену, когда люди меняются домами в разных странах и приезжают друг к другу в гости.
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