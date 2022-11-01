Сергеенко о встречах с трудовыми коллективами: главная цель – доносить реальную, пускай даже не совсем лицеприятную информацию

Новости Беларуси. Объективная реальность без прикрас. Военно-политическую обстановку в стране и по ее контуру с трудовыми коллективами обсудили в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Объективная реальность без прикрас. Военно-политическую обстановку в стране и по ее контуру с трудовыми коллективами обсудили в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководство силового и экономического блоков в условиях информационной войны помогает людям объективно оценить ситуацию и услышать правду о той международной обстановке, которая складывается у границ нашего государства.
Пограничная служба из-за ежедневных провокаций со стороны недоброжелательных соседей сейчас находится в боевой готовности. В Европе размещено более 60 тысяч американских военнослужащих, а в Балтийском и Средиземном морях – до 10 носителей крылатых ракет, способных наносить удары по территории Беларуси. Но несмотря на тревожные новости, силовые структуры способны обеспечить спокойную жизнь граждан.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Самая главная цель таких встреч – это доносить реальную, правдивую, пускай даже, может быть, не совсем лицеприятную, жесткую информацию, не пугать, чтобы наши люди прекрасно видели и понимали, как я говорю, из первоисточников, от тех министров, руководителей государственных комитетов. Которые сегодня выступали и доводили ту аналитическую информацию, которая была создана группой специалистов на основе разведданных, постоянного анализа той информации, которая поступает в ведомство.
Татьяна Степанова, работник могилевского завода лифтового машиностроения:
Вот таких руководителей слышишь. Прямо, откровенно нам говорят, что на самом деле происходит. Здесь уже, получается, проанализировал ситуацию. И то, что вбрасываются разные фейки, конечно, понятно, что пока у нас все стабильно, мы защищены и будем работать.
Все предприятия работают в штатном режиме, более того, многие смогли обернуть санкции в свою пользу. Основные промышленные флагманы Могилевской области увеличили объемы производства до 50 %.
«Сырье нам поставляют, простоя нет». Как могилевскому предприятию удалось выйти на новые рынки в условиях санкций? Читайте здесь.
Несмотря на жесткие санкции и острую ситуацию у границ, государство не свернуло ни одной социальной программы. До конца 2022 года в стране откроют около 20 значимых объектов, среди которых детские сады, больницы, учреждения спорта, дороги и мосты.