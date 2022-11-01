«О чём говорить при встрече?» Как социальные сети влияют на личное общение

Мы все реже ходим друг к другу в гости и накрываем стол для друзей. Если раньше это было исключительно столичным явлением, то теперь и в других городах страны встречи все чаще назначают в кафе и ресторанах. О том, куда делось белорусское гостеприимство, или оно не ушло, а приобрело новые, современные черты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вам не кажется, что современные социальные сети убивают желание встречаться лично? Потому что раньше встречались, чтобы рассказать новости: «Что у тебя? У меня вот это» – как-то обменяться какой-то информацией. Сейчас мы все друг на друга подписаны, знаем все, что ты делаешь каждый день.

Марина Меньшакова, сторонница пышных свадеб:

В принципе, в курсе событий, да.

Алеся Бортич, организатор авторских мероприятий в Минске:

А мне это нравится. Наталья Надольская:

О чем говорить при встрече? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

О подробностях. Марина Меньшакова:

Я просто подумала, что действительно, может быть не убивают, но на самом деле уже нет такого желания, что же там – встретиться с подружкой, поговорить. Наталья Надольская:

Потребности, да? Марина Меньшакова:

Да, потребности такой. Хотя я к вам шла, чтобы обнять вас, потому что я подписана на вас, знаю события. Но мне хотелось – на эту передачу даже пришла, чтобы обнять вас.