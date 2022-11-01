«О чём говорить при встрече?» Как социальные сети влияют на личное общение
Мы все реже ходим друг к другу в гости и накрываем стол для друзей. Если раньше это было исключительно столичным явлением, то теперь и в других городах страны встречи все чаще назначают в кафе и ресторанах. О том, куда делось белорусское гостеприимство, или оно не ушло, а приобрело новые, современные черты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вам не кажется, что современные социальные сети убивают желание встречаться лично? Потому что раньше встречались, чтобы рассказать новости: «Что у тебя? У меня вот это» – как-то обменяться какой-то информацией. Сейчас мы все друг на друга подписаны, знаем все, что ты делаешь каждый день.
Марина Меньшакова, сторонница пышных свадеб:
В принципе, в курсе событий, да.
Алеся Бортич, организатор авторских мероприятий в Минске:
А мне это нравится.
Наталья Надольская:
О чем говорить при встрече?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
О подробностях.
Марина Меньшакова:
Я просто подумала, что действительно, может быть не убивают, но на самом деле уже нет такого желания, что же там – встретиться с подружкой, поговорить.
Наталья Надольская:
Потребности, да?
Марина Меньшакова:
Да, потребности такой. Хотя я к вам шла, чтобы обнять вас, потому что я подписана на вас, знаю события. Но мне хотелось – на эту передачу даже пришла, чтобы обнять вас.
Наталья Надольская:
Обмен энергией, правда, энергетикой?
Марина Меньшакова:
Да.
Наталья Надольская:
Согласна, это личные встречи только.
Алеся Бортич:
Мне не мешает, а наоборот, сближает, когда я знаю, чем живет человек. Я чаще у своих знакомых вижу, что люди предпочитают ничего о себе не рассказывать, то есть так ограждаются из каких-то своих соображений – это их выбор. Мне иногда хочется заглянуть, когда можно поделиться какими-то общими полезными моментами. Например, что в городе происходит, какие-то новые места мы можем друг у друга увидеть, и информация становится полезной.
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