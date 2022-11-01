Лукашенко о ситуации в ОДКБ: надо забить раз и навсегда железобетонный кол, вокруг которого мы все будем крутиться
Новости Беларуси. Миротворческой миссии России на армяно-азербайджанской границе достаточно, а привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом 1 ноября шла в рабочем кабинете Президента Беларуси. О конфликте Еревана и Баку белорусский лидер высказался откровенно и прямо. Решение глава нашего государства видит в скорейшем примирении сторон.
Вопросов для обсуждения на предстоящем в ноябре саммите ОДКБ немало. В нынешнем геополитическом шторме альянсу важно не бояться порой показать зубы. От эффективности принятия решений, согласия внутри организации и стойкости позиций зависит то, как будет восприниматься ОДКБ на мировой арене.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По средствам массовой информации, по прогнозированию, по реагированию на кризисные ситуации много вопросов. И чтобы нас там не называли бумажным тигром или еще как-то, нам надо активизироваться здесь. Ну если кто-то не хочет работать, господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Правильно.
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