Новости по тегу #Путешествия

Этим великанам по паспорту уже больше 300 лет. Но местные думают, что гораздо больше.
Для гостей подготовили недельный маршрут, первый день которого посвятили знакомству с загадочным и удивительным полесским краем.
Блогер уже полтора месяца путешествует по стране: изначально двухнедельный маршрут по достопримечательностям решил продлить – покорили гостеприимство белорусов и красота нашей природы.
Такое объединение потенциалов, по мнению министра образования Андрея Иванца, позволит наглядно показать гостям страны не только флагманы отечественной индустрии, но и выстроенную систему подготовки высококлассных специалистов.
Экспедиция будет длиться 10 дней и состоится во временном промежутке с 1 августа по 1 сентября.
Этот гастротур обожают не только белорусы, но и иностранцы.
Живописный парк и аллея соединяют два памятника архитектуры. Безупречно! Здесь живет вдохновение круглый год!
Грациозные, благородные, милейшие. Неспроста этот вид на Дальнем Востоке прозвали оленем-цветком!
И если вы давно хотели провести Колядки, Масленку или Купалье с размахом – компания обеспечена. Особенно здесь стоит побывать 12 июля, на День Петра и Павла, когда участницы коллектива проводят брендовый «Петревичский венок».
Можно представить, как раньше путешествовали наши предки и удивиться, сколько времени это занимало. Покатушки на бричке обожают взрослые и дети. Частенько такой экипаж заказывают молодожены, именинники и влюбленные парочки.
Оборудование, способное проверять содержимое крупных контейнеров, уже используется в ряде итальянских аэропортов и после официального одобрения может появиться по всей Европе.
«Все началось в 2021 году. Когда мы немножко заскучали, нам не хватало путешествий, и мы взяли на прокат автодом для того, чтобы проехать по Беларуси».
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