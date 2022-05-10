Алёна Родовская: нам повезло быть потомками героев. Нас не используют как живой щит в угоду Западу и не указывают, как жить

Новости Беларуси. О том, как важно сохранять историческую память и чтить подвиг наших предков, которые ценой своих жизней сберегли мирное небо над нашей головой, рассуждает Алена Родовская в рубрике «За дело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, СТВ:

Страна отметила День Победы. С праздником, страна! Более миллиона наших земляков сражались на фронте. 446 стали Героями Советского Союза, самое крупнейшее партизанское движение на всем континенте. Погиб каждый второй.

Мы не знаем, что такое война. Мы не можем полностью осознать весь масштаб той войны. Мы не можем прожить каждую трагедию в семьях наших дедов. Это был самый настоящий геноцид белорусского народа. Генпрокуратура продолжает раскрывать факты, вскрываются новые и новые места захоронений. Обязательно сходите в Национальный художественный музей, сейчас там выставка. Посмотрите на фотографии. Пересмотрите любой фильм о войне, кадры расстрела мирных людей. Просто на минуту представьте себя на их месте.

Что мать говорила своему ребенку в последние минуты перед смертью? Прижимала к себе и шептала, что любит и будет любить всегда. А что ребенок? Он не понимал главного – за что его этот дядя хочет убить. На этих кадрах главный ответ на вопрос «на чьей стороне была правда?»

Алена Родовская:

Люди, если мы их забудем, значит, мы все же проиграли войну. Допустим? Тогда потеряем все. Беларусь никогда не была агрессором, но нас мечтали истребить. Наши деды смогли же победить, и мы сможем. Но начинать надо с семьи. Мы открываем этот мир своим детям, с нашего воспитания все начинается, а потом уже школа, общество, государство. Мы в школе изучали Великую Отечественную, и изучают наши дети. Но, если честно, не количество часов влияет на воспитание. Не будь у нас хорошего учителя истории, не будь у нас походов и встреч с ветеранами, не слыша дома разговоры о войне, ничего бы не помогло. Таким выросло наше поколение. Теперь мы должны рассказывать все то, что не могут рассказать наши ветераны.

Дети змагаров воспитываются в атмосфере неуважения к своей стране, а если воспитываешь детей в ненависти, тогда и героями становятся националисты, тогда рождается нация беглых, которые не Беларусь. Не мы их выгнали, а сами они для себя решили, что они на другом фронте. Они, чьи бабушки и дедушки воевали за мир, сделали свой выбор. Иуды будут всегда, не стоит обольщаться. Бог им судья. Ну а Победа – наша.