Александр Лукашенко произвёл кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли

Новости Беларуси. Кадровые изменения в военном блоке и оборонной отрасли. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальником Главного штаба – первым заместителем командующего ВВС и войсками ПВО назначен полковник Сергей Фролов. От должности начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил освобожден Геннадий Козловский. Генерал-майор уволен с военной службы в запас по возрасту. На его место назначен полковник Руслан Чехов. Также Александр Лукашенко освободил генерал-майора Игоря Демиденко от должности первого зампреда Государственного военно-промышленного комитета.