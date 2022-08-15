Прямой эфир

Александр Лукашенко произвёл кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли

15 августа 2022 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кадровые изменения в военном блоке и оборонной отрасли. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко произвёл кадровые перестановки в военном блоке и оборонной отрасли-1

Начальником Главного штаба – первым заместителем командующего ВВС и войсками ПВО назначен полковник Сергей Фролов. От должности начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил освобожден Геннадий Козловский. Генерал-майор уволен с военной службы в запас по возрасту. На его место назначен полковник Руслан Чехов. Также Александр Лукашенко освободил генерал-майора Игоря Демиденко от должности первого зампреда Государственного военно-промышленного комитета.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Фролов # Геннадий Козловский # Руслан Чехов # Игорь Демиденко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Но никто же кнопку не нажал». Как Украина без ядерного оружия создаёт ядерную угрозу?
15 августа 2022 17:32

«Но никто же кнопку не нажал». Как Украина без ядерного оружия создаёт ядерную угрозу?

«Пока не дойдёт до точки кипения». Политолог рассказал, как долго Запад будет единым
15 августа 2022 17:23

«Пока не дойдёт до точки кипения». Политолог рассказал, как долго Запад будет единым

«Что вы мне мозги пудрите?» Лукашенко потребовал не затягивать с реконструкцией площадки Минского технопарка
15 августа 2022 17:23

«Что вы мне мозги пудрите?» Лукашенко потребовал не затягивать с реконструкцией площадки Минского технопарка