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«Накапливается и отлагается в виде болезней». Почему женщинам полезно ходить в баню?

19 ноября 2021 15:47
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Татьяна, как вы женщин привлекаете к банному искусству?

«Накапливается и отлагается в виде болезней». Почему женщинам полезно ходить в баню?-1

Татьяна Коктыш, любитель банного парения:
На тему противопоказаний вообще в бане и лечит ли баня. Я хочу сразу сделать маленькую оговорочку, на протяжении всего нашего разговора я буду говорить о примерно среднестатистической женщине. То есть у нас есть везде отклонения: вправо, влево, норма и так далее. Вот нечто среднее – средняя, общая масса женщин, представительницей которых я и являюсь. Так вот именно для женщины баня – это основной момент лечения психологического. То есть это важно – стрессоустойчивость. Так вот баня – это перезагрузка, это общение именно женщины с женщиной.

Это психологические примерные показатели: женщине в день надо выговорить 22 тысячи слов, плюс-минус. Мужчина может молчать, ему нормально весь день. Но когда женщина в силу разных причин молчит – то есть на работе ей нельзя, ей говорит: «Молчи женщина, твой день Восьмое марта». Ну это понятно все, такая история. У нее накапливается и отлагается в виде болезней.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Татьяна, можно выговориться в кафе, в ресторане. Почему люди идут туда, где жарко?

«Накапливается и отлагается в виде болезней». Почему женщинам полезно ходить в баню?-4

Татьяна Коктыш:
Я вам сейчас объясню. Вы просто не видели этих женщин, которые прибегают с работы в баню, именно в общественную. У меня большой опыт посещения именно общественных бань. Что делает женщина? Она очень быстро смывает косметику и очень быстро раздевается. Почему? Маски. В кафе вы идете тоже в маске.

«Терапевт чаще всего скажет, что нельзя». Какие противопоказания могут быть для посещения бани – подробнее здесь.

# Баня # общество # Юлия Крыницкая # Татьяна Коктыш # Алеся Лакина # Фотофакт

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