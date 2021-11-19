«Накапливается и отлагается в виде болезней». Почему женщинам полезно ходить в баню?

Татьяна Коктыш, любитель банного парения:

На тему противопоказаний вообще в бане и лечит ли баня. Я хочу сразу сделать маленькую оговорочку, на протяжении всего нашего разговора я буду говорить о примерно среднестатистической женщине. То есть у нас есть везде отклонения: вправо, влево, норма и так далее. Вот нечто среднее – средняя, общая масса женщин, представительницей которых я и являюсь. Так вот именно для женщины баня – это основной момент лечения психологического. То есть это важно – стрессоустойчивость. Так вот баня – это перезагрузка, это общение именно женщины с женщиной.

Это психологические примерные показатели: женщине в день надо выговорить 22 тысячи слов, плюс-минус. Мужчина может молчать, ему нормально весь день. Но когда женщина в силу разных причин молчит – то есть на работе ей нельзя, ей говорит: «Молчи женщина, твой день Восьмое марта». Ну это понятно все, такая история. У нее накапливается и отлагается в виде болезней.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Татьяна, можно выговориться в кафе, в ресторане. Почему люди идут туда, где жарко?