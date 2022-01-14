В Минске состоялось прощание с Ириной Смольской. В последний путь телеведущую провожали аплодисментами

Новости Беларуси. В Минске простились с Ириной Смольской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одну из самых ярких и народных телеведущих страны проводили в последний путь аплодисментами.

Родственники, коллеги и просто поклонники ее творчества несли цветы в столичный храм Воскресения Христова. Там состоялась гражданская панихида. Напомним, Ирины Смольской не стало 9 января на 52-м году жизни. Эта новость стала настоящим шоком для коллег и поклонников телеведущей (подробнее здесь).