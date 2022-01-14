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В Минске состоялось прощание с Ириной Смольской. В последний путь телеведущую провожали аплодисментами

14 января 2022 13:31
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Новости Беларуси. В Минске простились с Ириной Смольской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одну из самых ярких и народных телеведущих страны проводили в последний путь аплодисментами.  

В Минске состоялось прощание с Ириной Смольской. В последний путь телеведущую провожали аплодисментами-1

Родственники, коллеги и просто поклонники ее творчества несли цветы в столичный храм Воскресения Христова. Там состоялась гражданская панихида. Напомним, Ирины Смольской не стало 9 января на 52-м году жизни. Эта новость стала настоящим шоком для коллег и поклонников телеведущей (подробнее здесь).  

В Минске состоялось прощание с Ириной Смольской. В последний путь телеведущую провожали аплодисментами-4

Свою телевизионную карьеру Ирина Смольская начала в 1992 году, когда прошла отбор и стала диктором. С середины 2000-х присоединилась к коллективу СТВ, где стала лицом программ «Минщина», «Хит-момент» и «Афиша». Последний проект с участием телеведущей – «Плюс-минус» на телеканале РТР-Беларусь.  

Похоронят Ирину Смольскую на Восточном кладбище Минска.  

# Некролог # общество # Ирина Смольская # Фотофакт

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