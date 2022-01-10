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В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси

10 января 2022 18:32
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На 52 году ушла из жизни знаменитая телеведущая, певица и наша коллега Ирина Смольская. Это случилось 9 января. В память о ней мы решили рассказать о её жизни, увлечениях и семье.  

В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси -1

Фото: instagram.com/irinasmolskaia  

Родилась Ирина в Минске в 1970 году в семье, которая никак не была связана с творчеством. Отец будущей белорусской знаменитости работал инженером, а мама – начальником отдела кадров на одном из столичных предприятий. Родители пытались развивать способности своей дочки ещё с детства. Первым творческим коллективом, с которым Смольской предстояло столкнуться, – это команда ансамбля «Вязынка».  

В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси -3

Фото: instagram.com/irinasmolskaia  

После окончания средней школы №73 г. Минска девушка поступила в институт культуры (специальность: режиссёр массовых праздников). Свою профессию Ирина осваивала и на практике, занимаясь организацией городских мероприятий. Также певица была участницей ансамбля «Алёнка» и музыкального коллектива «Ровесник», который был известен на весь Советский Союз и давал возможность девушке развивать свои способности, участвуя в международных конкурсах. Первые лучи славы она получила после выступлений в дуэте с бывшим супругом Дмитрием Смольским.  

В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси -5

Фото: instagram.com/dmitry_smolsky_777  

Свою телевизионную карьеру Ирина начала в 1992 году, когда прошла отбор и стала диктором. Первым её проектом стал информационный выпуск «Рэха дня» канала БТ. Позже девушка стала ведущей передач «Добрай ранiцы, Беларусь», «Вiншуем Вас!», а также «Песню бярыце з сабою».  

В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси -7

Своими талантом, обаянием и харизмой она настолько понравилась зрителям, что в марте 2008 года по итогам конкурса «Телевершина» была признана лучшей ведущей информационных программ. С середины 2000-х Ирина присоединилась к коллективу СТВ, где стала лицом программ «Минщина», «Хит-момент» и «Афиша».  

В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси -9

Главным в жизни Смольская считала целеустремлённость и веру в судьбу. Ведь именно благодаря этим слагаемым, по мнению ведущей, и воплощаются мечты.  

В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси -11

Фото: instagram.com/irinasmolskaia  

Источниками жизненных сил и ресурсов у Ирины были сын Всеволод и чихуахуа Тимошка, любимец семьи.  

С утратой тяжело справиться всем, кто знал Ирину. Некоторые из коллег и друзей детства решили выразить скорбь через посты в социальных сетях.  

Галина Шишкова, певица [орфография и пунктуация автора сохранены]:  
Девочка... Красивая, талантливая, умная, жизнерадостная... Светлая память тебе... Мой мозг и душа отказываются в это верить и принимать... тебя больше с нами нет, но ты навсегда останешься в наших сердцах!..  

Данила Михайлиди, друг детства [орфография и пунктуация автора сохранены]:  
У меня умер товарищ. Друг детства. Немного взрывной, но очень добрый, искренний и отзывчивый... Сегодня не стало Ирины Смольской... Ирка Хмыз умерла... я ОЧЕНЬ долго искал твои детские фото, Ириша, хотел, чтобы в танце, но так и нашёл, а день заканчивается. Есть только так, фото мимоходом, где-то проходя... Если найду, добавлю. Покойся с миром Иришка... До встречи...  

В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси -13

Фото: facebook.com/Данила Михайлиди

«Он меня называл мапой. Всё в одном флаконе: и мама, и папа». Телеведущая рассказала о разводе и как одна воспитывала сына (подробнее здесь).  

# Некролог # Ирина Смольская # Дмитрий Смольский # Галина Шишкова # Данила Михайлиди

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