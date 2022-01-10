В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси

На 52 году ушла из жизни знаменитая телеведущая, певица и наша коллега Ирина Смольская. Это случилось 9 января. В память о ней мы решили рассказать о её жизни, увлечениях и семье.
На 52 году ушла из жизни знаменитая телеведущая, певица и наша коллега Ирина Смольская. Это случилось 9 января. В память о ней мы решили рассказать о её жизни, увлечениях и семье.
Фото: instagram.com/irinasmolskaia
Родилась Ирина в Минске в 1970 году в семье, которая никак не была связана с творчеством. Отец будущей белорусской знаменитости работал инженером, а мама – начальником отдела кадров на одном из столичных предприятий. Родители пытались развивать способности своей дочки ещё с детства. Первым творческим коллективом, с которым Смольской предстояло столкнуться, – это команда ансамбля «Вязынка».
Фото: instagram.com/irinasmolskaia
После окончания средней школы №73 г. Минска девушка поступила в институт культуры (специальность: режиссёр массовых праздников). Свою профессию Ирина осваивала и на практике, занимаясь организацией городских мероприятий. Также певица была участницей ансамбля «Алёнка» и музыкального коллектива «Ровесник», который был известен на весь Советский Союз и давал возможность девушке развивать свои способности, участвуя в международных конкурсах. Первые лучи славы она получила после выступлений в дуэте с бывшим супругом Дмитрием Смольским.
Фото: instagram.com/dmitry_smolsky_777
Свою телевизионную карьеру Ирина начала в 1992 году, когда прошла отбор и стала диктором. Первым её проектом стал информационный выпуск «Рэха дня» канала БТ. Позже девушка стала ведущей передач «Добрай ранiцы, Беларусь», «Вiншуем Вас!», а также «Песню бярыце з сабою».
Своими талантом, обаянием и харизмой она настолько понравилась зрителям, что в марте 2008 года по итогам конкурса «Телевершина» была признана лучшей ведущей информационных программ. С середины 2000-х Ирина присоединилась к коллективу СТВ, где стала лицом программ «Минщина», «Хит-момент» и «Афиша».
Главным в жизни Смольская считала целеустремлённость и веру в судьбу. Ведь именно благодаря этим слагаемым, по мнению ведущей, и воплощаются мечты.
Фото: instagram.com/irinasmolskaia
Источниками жизненных сил и ресурсов у Ирины были сын Всеволод и чихуахуа Тимошка, любимец семьи.
С утратой тяжело справиться всем, кто знал Ирину. Некоторые из коллег и друзей детства решили выразить скорбь через посты в социальных сетях.
Галина Шишкова, певица [орфография и пунктуация автора сохранены]:
Девочка... Красивая, талантливая, умная, жизнерадостная... Светлая память тебе... Мой мозг и душа отказываются в это верить и принимать... тебя больше с нами нет, но ты навсегда останешься в наших сердцах!..
Данила Михайлиди, друг детства [орфография и пунктуация автора сохранены]:
У меня умер товарищ. Друг детства. Немного взрывной, но очень добрый, искренний и отзывчивый... Сегодня не стало Ирины Смольской... Ирка Хмыз умерла... я ОЧЕНЬ долго искал твои детские фото, Ириша, хотел, чтобы в танце, но так и нашёл, а день заканчивается. Есть только так, фото мимоходом, где-то проходя... Если найду, добавлю. Покойся с миром Иришка... До встречи...
Фото: facebook.com/Данила Михайлиди
«Он меня называл мапой. Всё в одном флаконе: и мама, и папа». Телеведущая рассказала о разводе и как одна воспитывала сына (подробнее здесь).