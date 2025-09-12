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В Париже неизвестный напал с ножом на прохожих

12 сентября 2025 11:30
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Масштабная полицейская операция проходит в Париже. Там вооруженный тесаком мужчина напал на прохожих. Сообщается об одном пострадавшем. Все произошло вечером, когда улицы были полны людей, которые возвращались с работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже неизвестный напал с ножом на прохожих-2

На одном из переходов неизвестный вытащил нож и стал наносить удары по мужчине, который оказался рядом. Нападавшего пытались задержать свидетели происшествия. Однако тому удалось скрыться. Сейчас район оцеплен, полиция проводит масштабную операцию по поиску подозреваемого.

В Париже неизвестный напал с ножом на прохожих-4

Рашида Дати, мэр седьмого округа Парижа:
Я не могу рассказать вам больше ничего об обстоятельствах, о том, как это произошло. Нам известно лишь, что один человек пострадал, его состояние не критическое. Он был ранен тесаком. Мы начинаем выяснять некоторые детали обстоятельств этого нападения. В настоящее время преступник находится в бегах, а весь район перекрыт и оцеплен полицией и спецназом, которые обеспечивают безопасность его жителей.

В связи с тем, что подозреваемый вооружен и представляет опасность, были временно приостановлены занятия в начальной школе, которая находится рядом с районом, где было совершено нападение. 

# франция # Нападение

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