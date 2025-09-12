В Париже неизвестный напал с ножом на прохожих

Масштабная полицейская операция проходит в Париже. Там вооруженный тесаком мужчина напал на прохожих. Сообщается об одном пострадавшем. Все произошло вечером, когда улицы были полны людей, которые возвращались с работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одном из переходов неизвестный вытащил нож и стал наносить удары по мужчине, который оказался рядом. Нападавшего пытались задержать свидетели происшествия. Однако тому удалось скрыться. Сейчас район оцеплен, полиция проводит масштабную операцию по поиску подозреваемого.

Рашида Дати, мэр седьмого округа Парижа:

Я не могу рассказать вам больше ничего об обстоятельствах, о том, как это произошло. Нам известно лишь, что один человек пострадал, его состояние не критическое. Он был ранен тесаком. Мы начинаем выяснять некоторые детали обстоятельств этого нападения. В настоящее время преступник находится в бегах, а весь район перекрыт и оцеплен полицией и спецназом, которые обеспечивают безопасность его жителей.

В связи с тем, что подозреваемый вооружен и представляет опасность, были временно приостановлены занятия в начальной школе, которая находится рядом с районом, где было совершено нападение.