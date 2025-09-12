Дедков и Петрушко одержали вторую победу в финальном этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Александр Дедков и Павел Петрушко одержали вторую викторию в финальном этапе чемпионата России по пляжному волейболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз не устояли Владислав Рейсон с Вячеславом Красильниковым. Хозяева были безусловными фаворитами. Красильников – чемпион мира и серебряный призер олимпийских игр. Первый сет прошел практически без борьбы – 11:21. Но дальше белорусы ни в чем не уступали более рейтинговым оппонентам и сумели одержать сенсационную победу 22:20 и 17:15. Таким образом, Дедков и Петрушко заняли первое место в группе.