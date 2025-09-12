В преддверии Недели родительской любви в Витебске прошёл крестный ход

В преддверии Недели родительской любви в Витебске прошел крестный ход. Верующие держали путь от Свято-Успенского кафедрального собора к памятнику Князя Александра Невского и его семьи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Крестном ходе, поддерживая друг друга, и с особым чувством единства шли супруги разных поколений, семьи с детьми, пожилые прихожане, молодежь. Для них семья – главная ценность. И в молитвах они просили, чтобы в домах был мир и взаимная любовь.

Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский:

Дай Бог, чтобы семья четко и ясно, как сказано в Священном Писании, муж и жена вплоть едины. Чтобы это единство было, безусловно, Духа. Духа такого, который распространяет возле себя вот эту любовь, любовь Божественную.

По окончании шествия отцов многодетных семей наградили медалью Витебской епархии. Удостоен ее и Владимир Вялов. Семья у него одна из самых больших в Беларуси. В ней воспитывается 13 детей.