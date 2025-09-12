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В преддверии Недели родительской любви в Витебске прошёл крестный ход

12 сентября 2025 11:28
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В преддверии Недели родительской любви в Витебске прошел крестный ход. Верующие держали путь от Свято-Успенского кафедрального собора к памятнику Князя Александра Невского и его семьи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Недели родительской любви в Витебске прошёл крестный ход-2

В Крестном ходе, поддерживая друг друга, и с особым чувством единства шли супруги разных поколений, семьи с детьми, пожилые прихожане, молодежь. Для них семья – главная ценность. И в молитвах они просили, чтобы в домах был мир и взаимная любовь.

В преддверии Недели родительской любви в Витебске прошёл крестный ход-4

Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский:
Дай Бог, чтобы семья четко и ясно, как сказано в Священном Писании, муж и жена вплоть едины. Чтобы это единство было, безусловно, Духа. Духа такого, который распространяет возле себя вот эту любовь, любовь Божественную.

По окончании шествия отцов многодетных семей наградили медалью Витебской епархии. Удостоен ее и Владимир Вялов. Семья у него одна из самых больших в Беларуси. В ней воспитывается 13 детей.

В преддверии Недели родительской любви в Витебске прошёл крестный ход-6

Владимир Вялов, многодетный отец:
Много детей – это нетяжело, когда все друг дружке помогают. Друг за дружкой присматривают. Это нетяжело. Вот, к примеру, многие друзья, у которых было двое деток, пошли за третьим и сказали сразу, что стало гораздо легче. Нашей семьи сила, как и любой другой, в единстве. Нужно поддерживать друг друга всегда, заботиться.

Крестный ход напоминает о важности сохранения духовных ценностей в семье, укрепления отношений и воспитании детей в атмосфере любви и взаимопонимания. 

# Православные в Беларуси # Многодетные семьи в Беларуси

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