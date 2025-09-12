Минское «Динамо» потерпело поражение от «Нефтехимика» в выездном матче чемпионата КХЛ

Минское хоккейное «Динамо» потерпело обидное поражение от «Нефтехимика» во втором выездном матче чемпионата КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Безусловными фаворитами были белорусы. Счет на 6-й минуте открыл Сергей Кузнецов. Затем дебютную шайбу за клуб забросил Станислав Галиев. Едва ли не в следующей атаке Илья Усов сделал отрыв комфортным. После перерыва хозяева заиграли более агрессивно. По итогам второй трети они уступали – 2:3. В заключительной двадцатиминутке «Нефтехимик» еще дважды поразил цель. Победа за ним – 4:3. Следующий поединок «зубры» проведут 13 сентября с «Барысом».