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Ирина Шиманович выбыла из парного разряда теннисного турнира в Гвадалахаре

12 сентября 2025 11:50
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Ирина Шиманович и Мария Козырева завершили борьбу в парном разряде на теннисном турнире категории 500 в Гвадалахаре, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В поединке второго круга белоруска и россиянка изрядно потрепали нервы первому сеяному тандему – Ирине Хромачевой и Николь Мелихар. Оба сета завершились на тайбрейках. Вначале победили соперницы – 7:1. Затем фортуна была на стороне наших девушек –7:5. Пришлось играть супертайбрейк. На нем класс россиянки и американки сказался сполна –10:2. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. 

# Теннис

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