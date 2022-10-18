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Надёжный, эффективный и доступный по цене. Владимир Гусаков рассказал, каким видит белорусский электрокар

18 октября 2022 16:12
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Новости Беларуси. Активнее пропагандировать достижения отечественных ученых. Такое поручение Президент дал 18 октября на встрече с руководителем Академии наук Владимиром Гусаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Надёжный, эффективный и доступный по цене. Владимир Гусаков рассказал, каким видит белорусский электрокар-1

К Президенту Владимир Гусаков пришел даже с каталогом инновационных разработок для замещения критического импорта. На слуху наш электромобиль. Маск смог, неужели белорусы не смогут создать свою «Теслу»? БелАЗы делаем, а легковушки на электротяге потянем?  

Надёжный, эффективный и доступный по цене. Владимир Гусаков рассказал, каким видит белорусский электрокар-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:  
Несколько моделей машин. Это и легковой автомобиль, и грузовой мини-автомобиль, полностью стопроцентно наша разработка, даже в этом году мы демонстрировали и спортивный электрокар. Цели и задача, чтобы это были не только эффективные, доступные по цене машины, но и надежные. Особенно, что касается электронакопителя, чтобы он обеспечивал пробег соответствующий (не менее 500 километров). И чтобы это была полностью наша элементная база. Нам надо создавать свой белорусский электромобиль.  

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# Белорусская наука # общество # Владимир Гусаков # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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