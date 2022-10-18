Артём Цуран: продовольственная безопасность Минска на зимний сезон обеспечена

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность Минска на зимний сезон обеспечена. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках единого дня информирования прошла встреча с трудовым коллективом СДЮШОР по фигурному катанию на коньках. Говорили о том, что волнует каждого минчанина. Прозвучала тема ограничения роста цен. Также речь шла о наполнении стабилизационных фондов Минска. Необходимые объемы уже практически заготовлены. Это позволит регулировать ценовую политику и не допустить резкого подорожания овощей в конце зимы. На хранение закладываются картофель, капуста, свекла, морковь, лук и яблоки.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Город очень активно занимается поставками сельхозпродукции для жителей, и создаются так называемые стабилизационные фонды, в которые закладываются овощи, фрукты, выращиваемые именно в республике, и так называемый борщевой набор – те овощи, которые необходимы человеку каждый день для потребления. Затем – продажи в магазинах города и реализация в социальной сфере.

Отдельно затронули работу СДЮШОР по фигурному катанию на коньках. Говорили о загруженности ледового покрытия, его востребованности и эксплуатации.