Владимир Кухарев встретился с послом Монголии в Беларуси

Новости Беларуси. Столичные предприятия заинтересованы в наращивании поставок на монгольский рынок. Мэр Минска Владимир Кухарев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество Минска и восточно-азиатской страны. Беларусь заинтересована в увеличении экспортных позиций в страну гор. В частности это касается шерстяной пряжи, косметической продукции, растительного масла, а также кондитерских изделий. Сегодня основу столичного экспорта уже составляют нефть и нефтепродукты, трансформаторы, лекарства, тракторы, моторные транспортные средства и мучные изделия. Монголия заинтересована в поставках белорусской коммунальной и пассажирской техники.

Батсух Баярсайхан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси:

Между Улан-Батором и Минском есть множество перспективных направлений сотрудничества. В частности нам нравится, как выполнено озеленение белорусской столицы. Мы бы хотели перенять этот опыт. Также в планах – закупка пассажирской техники.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Обсудили вместе с послом там, где мы можем еще более активизировать наши усилия. Это и работа в области торговых соглашений, работа по поставкам самой различной техники. Кроме того, обсудили вопросы по взаимодействию в системе жилищно-коммунального хозяйства. Это тоже важно направление, и договорились о том, что мы в ближайшее время направим приглашение мэру Улан-Батора по посещению нашего города.