Польша потратит 100 млн евро на создание «природных преград» на границе с Беларусью

Стремление польских властей защититься от угроз, якобы исходящей от нашей страны, приобретает все более необычные формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне уже существующих линий укреплений, колючей проволоки и минных заграждений на границе предпринимаются новые шаги, используя так называемые природные барьеры.

В Министерстве обороны Польши заявили о планах усилить восточный рубеж за счет гидротехнических решений. Речь идет о строительстве дамб и каналов, которые позволят искусственно задерживать воду в периоды оттепелей и обильных осадков. В результате на приграничных территориях должны появиться заболоченные участки и торфяники, способные, по замыслу авторов проекта, затруднить передвижение военной техники.

На реализацию этой инициативы предусмотрено более 100 миллионов евро. Дополнительно планируется создание двух защитных зон. В приграничных лесах на площади около 100 тысяч гектаров откажутся от вырубки, сохраняя поваленные деревья и уплотняя лесной массив новыми насаждениями. Таким образом Варшава рассчитывает создать природный щит, который должен осложнить передвижение потенциального противника.