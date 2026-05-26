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Польша потратит 100 млн евро на создание «природных преград» на границе с Беларусью

26 мая 2026 17:00
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Стремление польских властей защититься от угроз, якобы исходящей от нашей страны, приобретает все более необычные формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне уже существующих линий укреплений, колючей проволоки и минных заграждений на границе предпринимаются новые шаги, используя так называемые природные барьеры.

Польша потратит 100 млн евро на создание «природных преград» на границе с Беларусью-2

В Министерстве обороны Польши заявили о планах усилить восточный рубеж за счет гидротехнических решений. Речь идет о строительстве дамб и каналов, которые позволят искусственно задерживать воду в периоды оттепелей и обильных осадков. В результате на приграничных территориях должны появиться заболоченные участки и торфяники, способные, по замыслу авторов проекта, затруднить передвижение военной техники.

На реализацию этой инициативы предусмотрено более 100 миллионов евро. Дополнительно планируется создание двух защитных зон. В приграничных лесах на площади около 100 тысяч гектаров откажутся от вырубки, сохраняя поваленные деревья и уплотняя лесной массив новыми насаждениями. Таким образом Варшава рассчитывает создать природный щит, который должен осложнить передвижение потенциального противника.

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# Международная политика

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