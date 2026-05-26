В Латвии из-за дронов срывается летний отдых

В канун туристического сезона Латвия столкнулась с серьезными вызовами для одной из ключевых отраслей экономики. На фоне регулярных инцидентов с появлением беспилотников в воздушном пространстве страны заметно снижается интерес к отдыху в Балтийской Республике, особенно в ее восточных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее чувствительной ситуация оказалась в Латгалии – это живописный край с природными ландшафтами и историческими памятниками, традиционно привлекавший туристов. Однако в 2026 году поток гостей существенно сократился. По данным местной туристической ассоциации, отменено более 60 % ранее забронированных поездок. Под удар попали не только индивидуальные туры, но и корпоративные мероприятия, а также школьные экскурсии.

Ситуация уже отразилась на загрузке отелей и работе сопутствующего сервиса. В отчаянии туроператоры направили обращения в адрес государственных структур, включая правительство и Сейм, с предупреждением о критическом положении в отрасли. В ассоциации подчеркивают необходимость оперативных решений и введения мер поддержки, чтобы сохранить инфраструктуру и избежать серьезных экономических потерь в предстоящем сезоне.