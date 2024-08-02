Пробурено 90 скважин – когда Минск перейдёт на артезианское водоснабжение

Александр Стасевич, ведущий: Самый масштабный проект в городе М в 2024 году – это перевод Минска на водоснабжение из подземных источников. На каком мы этапе?

Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству УП «Минскводоканал»:

Мы очень активно строим, приступили к строительству в 2023 году. Находимся на завершающем этапе строительства, чтобы было понятно, в рамках этого проекта уже пробурено 90 скважин. Мы проложили порядка 90 километров водоводов различного диаметра, самый большой из которых – 1200 миллиметров. Подготовлены сооружения на площадках водозаборов, которые будут служить для целей водоподготовки, то есть обезжелезивания, обеззараживания. Мы всерьез надеемся и планируем завершить строительные работы до конца 2024 года.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

К 2025 году мы можем ждать эту воду уже в нашем районе, Московском районе.

Кирилл Антонов:

Сегодня вся вода в городе Минске соответствует всем гигиеническим требованиям, которые предъявляются к воде. Это значит, что воду, вне зависимости от того, где вы живете, можно пить из-под крана. То, что касается нашего проекта, то уже воду из артезианских источников жители Фрунзенского и Московского районов обязательно получат в 2025 году.