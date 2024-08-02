Пробурено 90 скважин – когда Минск перейдёт на артезианское водоснабжение

В 2025 году Минск переходит на артезианское водоснабжение.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству УП «Минскводоканал».
Александр Стасевич, ведущий:
Самый масштабный проект в городе М в 2024 году – это перевод Минска на водоснабжение из подземных источников. На каком мы этапе?
Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству УП «Минскводоканал»:
Мы очень активно строим, приступили к строительству в 2023 году. Находимся на завершающем этапе строительства, чтобы было понятно, в рамках этого проекта уже пробурено 90 скважин. Мы проложили порядка 90 километров водоводов различного диаметра, самый большой из которых – 1200 миллиметров. Подготовлены сооружения на площадках водозаборов, которые будут служить для целей водоподготовки, то есть обезжелезивания, обеззараживания. Мы всерьез надеемся и планируем завершить строительные работы до конца 2024 года.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
К 2025 году мы можем ждать эту воду уже в нашем районе, Московском районе.
Кирилл Антонов:
Сегодня вся вода в городе Минске соответствует всем гигиеническим требованиям, которые предъявляются к воде. Это значит, что воду, вне зависимости от того, где вы живете, можно пить из-под крана. То, что касается нашего проекта, то уже воду из артезианских источников жители Фрунзенского и Московского районов обязательно получат в 2025 году.
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