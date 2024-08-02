Прямой эфир

Пробурено 90 скважин – когда Минск перейдёт на артезианское водоснабжение

02 августа 2024 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2025 году Минск переходит на артезианское водоснабжение.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству УП «Минскводоканал».

Александр Стасевич, ведущий:
Самый масштабный проект в городе М в 2024 году – это перевод Минска на водоснабжение из подземных источников. На каком мы этапе?

Пробурено 90 скважин – когда Минск перейдёт на артезианское водоснабжение-1

Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству УП «Минскводоканал»:
Мы очень активно строим, приступили к строительству в 2023 году. Находимся на завершающем этапе строительства, чтобы было понятно, в рамках этого проекта уже пробурено 90 скважин. Мы проложили порядка 90 километров водоводов различного диаметра, самый большой из которых – 1200 миллиметров. Подготовлены сооружения на площадках водозаборов, которые будут служить для целей водоподготовки, то есть обезжелезивания, обеззараживания. Мы всерьез надеемся и планируем завершить строительные работы до конца 2024 года.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
К 2025 году мы можем ждать эту воду уже в нашем районе, Московском районе.

Кирилл Антонов:
Сегодня вся вода в городе Минске соответствует всем гигиеническим требованиям, которые предъявляются к воде. Это значит, что воду, вне зависимости от того, где вы живете, можно пить из-под крана. То, что касается нашего проекта, то уже воду из артезианских источников жители Фрунзенского и Московского районов обязательно получат в 2025 году.

Подробности в видео.

# Водоснабжение # общество # Александр Меженный # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич # Кирилл Антонов

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли влиять на наполнение бюджета, гибкость инвесторов и при чём тут банки? Разговор с депутатом
02 августа 2024 15:19

Можно ли влиять на наполнение бюджета, гибкость инвесторов и при чём тут банки? Разговор с депутатом

«Я у бога прошу только одного». Лукашенко прокомментировал слухи о здоровье
02 августа 2024 14:29

«Я у бога прошу только одного». Лукашенко прокомментировал слухи о здоровье

Оргкомитет оценил готовность Ивацевичей к проведению Дня белорусской письменности
02 августа 2024 14:24

Оргкомитет оценил готовность Ивацевичей к проведению Дня белорусской письменности