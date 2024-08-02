Можно ли влиять на наполнение бюджета, гибкость инвесторов и при чём тут банки? Разговор с депутатом

Столичные инвестпрограммы включают в себя проекты, результаты которых мы будем наблюдать и использовать десятки лет. Дороги, школы, поликлиники, транспорт. А можно ли влиять на наполнение бюджета, гибкость инвесторов и при чем тут банки? Об этом и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов. Как привлекают кредитные ресурсы банков для минского городского бюджета? Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Называя бюджет Минска бездефицитным, городские власти имеют в виду, что дефицит средств покрывается кредитами. Так насколько активно город привлекает кредитные ресурсы банков?

Олег Козаредов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Доходы бюджета на 2024 год – 9,8 миллиарда, расходы – 10,1. Математика говорит, что 300 миллионов не хватает. Безусловно, есть глобальный инвестпроект из странового значения, на который привлекаются определенные ресурсы у финансовых структур, задачей которых является решение таких вопросов или проектное финансирование, как принято говорить. То есть это глобальные инфраструктурные проекты. Эту разницу на суммы на временной основе ресурсы привлекаются. Но в целом если смотреть, то бюджет Минска не носит долговой характер. Дефицит бюджета, если сопоставить суммы объема доходов, он очень скромный, менее 3 %. Второй момент, что эта разница компенсируется той накопленной подушкой безопасности за предыдущие годы при эффективной работе бюджета и распределении ресурсов в эффективных тратах, что позволяет перекрывать недостаток в текущем периоде именно средствами, которые были сохранены и заработаны за предыдущие периоды, то есть те доходы, которые были получены сверх запланированного. О самых значимых инвестпроектах Минска

Наталья Надольская:

Инвестиционная программа – это та часть бюджета, о которой известно больше всего, ведь речь идет о конкретных объектах. Какие наиболее значимые и, может быть, дорогие для Минска инвестпроекты вы бы назвали? Олег Козаредов:

С точки зрения дорогих, когда они важны и актуальны, в этом их ценность и состоит. У всех на слуху, и информация в СМИ уже не раз анонсировалась, – обеспечить Минск водой из подземных источников. Это важнейшее инвестиционное мероприятие и задача. И в этом году планируется уже реализовать ее полностью. Развитие третьей ветки метро, три станции будут открыты, все об этом знают – это тоже серьезные инвестиции, серьезные расходы. Но на мой взгляд, все объекты важны и нужны, потому что в определенном округе, районе столицы есть актуальные задачи, будь то новые объекты здравоохранения или образования, или вопросы транспорта, или дорожной инфраструктуры. Они жизненно важны, поэтому здесь объективно отрейтинговать по стоимости будет не совсем правильно. Мы как депутатский корпус очень рады и гордимся тем, что количество объектов для инвестиций в этом году превышает три сотни в плане бюджета города Минска. Более того, по сравнению с 2022 годом расходы на инвестиции выросли в 1,6 раза и сохраняют тренд 2023 года. Можно говорить, что бюджет Минска – это бюджет развития. Все актуальные направления и задачи, которые стоят перед городом, чтобы совершенствовать уровень и качество жизни наших людей, заложены в бюджет и, безусловно, будут выполнены. Только за первое полугодие 2024-го мы в инвестиции направили более 210 млн рублей

Наталья Надольская:

Вы председатель правления «Белинвестбанка». Само название предполагает инвестиции. В каких столичных проектах средства вашего банка? Олег Козаредов:

Только вот за первое полугодие 2024 года мы в инвестиции направили более 210 миллионов белорусских рублей. А в целом, если смотреть поддержку реального сектора экономики, то на финансирование различных проектов, в том числе и текущей деятельности, более 500 миллионов белорусских рублей с начала года проинвестированы банком. То есть требования банка к реальному сектору экономики выросли на 12,4 % за текущее полугодие при годовом плане, утвержденном основными прогнозными направлениями денежно-кредитной политики, в 10 %. То есть мы активно участвовали в развитии и поддержке реального сектора экономики. Как выполняются задачи Президента по реализации инвестпроектов? Ответил председатель правления банка. «Мы участвуем в поддержке всех социальных направлений»

Наталья Надольская:

А занимаетесь ли вы меценатством? За счет средств вашего банка в прошлом году шесть больниц, расположенных в малых городах Беларуси, было оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием для выполнения эндоскопических вмешательств. Олег Козаредов:

«Белинвестбанк» не может стоять в стороне от задач помогать тем, кому это необходимо. И благотворительность – это одна из стратегических задач нашей корпоративной социальной ответственности. Мы участвуем в поддержке всех социальных направлений. Здравоохранение в первую очередь. В прошлом году мы совместно с Министерством здравоохранения начали проект «Здоровье в каждый регион». Спасибо за инициативу, потому что действительно в малые города, таких получилось шесть, в каждой области в районные больницы центральные было направлено, закуплено оборудование высокотехнологическое, эндоскопическое, в котором очень нуждались больницы в райцентрах. Кроме этого, объекты образования, культуры, спорта, в центре нашего внимания общественные организации и даже просьбы конкретных учреждений образования, здравоохранения, которые для них очень важны, независимо от географии, мы, безусловно, очень внимательно рассматриваем и, используя возможности, решаем эти вопросы. Какие вопросы поступают от избирателей? Наталья Надольская:

А какие задачи поставили перед вами избиратели? Есть ли среди наказов крупные проекты, какие выполняются?