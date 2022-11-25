Сезон сельхозярмарок решили завершить в Минске из-за резкого похолодания

Новости Беларуси. В Минске досрочно завершен сезон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2022 году некоторые площадки планировали работать даже в начале декабря. Но погода внесла свои коррективы. При температуре воздуха ниже 0 °C продажа свежих овощей и фруктов на открытом воздухе запрещена. Несмотря на то что в ближайшее время синоптики обещают потепление, для уличной торговли это не подходит. Поэтому в Мингорисполкоме приняли решение приостановить проведение ярмарок выходного дня до нового сезона.