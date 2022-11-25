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Сезон сельхозярмарок решили завершить в Минске из-за резкого похолодания

25 ноября 2022 13:41
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Новости Беларуси. В Минске досрочно завершен сезон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2022 году некоторые площадки планировали работать даже в начале декабря. Но погода внесла свои коррективы. При температуре воздуха ниже 0 °C продажа свежих овощей и фруктов на открытом воздухе запрещена. Несмотря на то что в ближайшее время синоптики обещают потепление, для уличной торговли это не подходит. Поэтому в Мингорисполкоме приняли решение приостановить проведение ярмарок выходного дня до нового сезона.

Сезон сельхозярмарок решили завершить в Минске из-за резкого похолодания-1

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Мингорисполкомом принято решение о завершении сельскохозяйственных ярмарок выходного дня именно в осенний период 2022 года. Соответственно, следующие ярмарки начнутся уже в следующем сезоне осеннем, когда будет новый урожай 2023 года.

Напомним, 17 сентября сезонные ярмарки открылись в 9 районах столицы. В некоторых из них было организовано сразу несколько торговых площадок.

# Ярмарки в Минске # общество # Елена Нагорная # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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