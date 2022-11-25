Дзиодзина: на саммите ОДКБ проявилась личностная позиция Президента – есть возможность, нужно решать вопрос миром

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о нашем человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

В решении абсолютно любых политических вопросов всегда достаточно много личностного. Ведь судьбоносные решения принимаются именно людьми. И не всякое из них обусловлено лишь объективными обстоятельствами, когда бы ситуация не оставляла политику пространство для выбора. Хотя бывает и так. Но если же выбор есть, он сильно зависит от человеческого: психологических особенностей того, кто принимает решение, его отношения с теми и к тем, кто так же включен в ситуацию или зону конфликта. В рамках саммита ОДКБ проявилась и личностная позиция нашего Президента: есть возможность, нужно решать вопрос миром. Пока еще можно, пока не запущено, заглушив голоса саботажников. Тех провокаторов, что реальны, и своих субъективных – психологических. Ведь что для одного принципиальные принципы, то для сотен людей –возможность сохранить жизнь.

«Прежде всего не должны гибнуть люди!» – говорит на саммите наш Президент. Напоминая, что помощь Союзного государства в конфликтных вопросах не обязательно имеет язык физической силы. Алена Дзиодзина:

Помощь – это вовлеченность в то, чтобы вспыхнувшего конфликта не было. Если вопрос можно решить, вступая в переговоры, тогда совершенно незачем подключать к делу пушки. Ведь агрессивное противостояние требует от страны ресурсов и сил. А в условиях современного передела мира вкладывать их в войну – это роскошь. И как второй вариант – необходимость, но скрытая. Когда, например, конфликт покрывает собой другие, неочевидные выгоды. Возможно, и политические, а, может быть, и свои – личностные. А бывает и так, что вообще не свои, и заинтересанты войны – лишь сторонние наблюдатели. В таких случаях подливается керосин в войну. Труднее всего прекратить трагедию, когда перекрывают эмоции. Исключительно человеческие, что порой мешают замечать очевидное или не дают людям в нужный момент не спешить, еще раз подумать, остановиться. У всякой страны, как у каждого человека, есть свои уязвимые точки. И если война выгодна не ему, а кому-то стороннему, то важно понять, зачем и кому. Это способно помочь остудить буйную голову.