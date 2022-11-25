Дзиодзина: на саммите ОДКБ проявилась личностная позиция Президента – есть возможность, нужно решать вопрос миром
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о нашем человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В решении абсолютно любых политических вопросов всегда достаточно много личностного. Ведь судьбоносные решения принимаются именно людьми. И не всякое из них обусловлено лишь объективными обстоятельствами, когда бы ситуация не оставляла политику пространство для выбора. Хотя бывает и так.
Но если же выбор есть, он сильно зависит от человеческого: психологических особенностей того, кто принимает решение, его отношения с теми и к тем, кто так же включен в ситуацию или зону конфликта.
В рамках саммита ОДКБ проявилась и личностная позиция нашего Президента: есть возможность, нужно решать вопрос миром. Пока еще можно, пока не запущено, заглушив голоса саботажников. Тех провокаторов, что реальны, и своих субъективных – психологических. Ведь что для одного принципиальные принципы, то для сотен людей –возможность сохранить жизнь.
«Прежде всего не должны гибнуть люди!» – говорит на саммите наш Президент. Напоминая, что помощь Союзного государства в конфликтных вопросах не обязательно имеет язык физической силы.
Алена Дзиодзина:
Помощь – это вовлеченность в то, чтобы вспыхнувшего конфликта не было. Если вопрос можно решить, вступая в переговоры, тогда совершенно незачем подключать к делу пушки. Ведь агрессивное противостояние требует от страны ресурсов и сил. А в условиях современного передела мира вкладывать их в войну – это роскошь.
И как второй вариант – необходимость, но скрытая. Когда, например, конфликт покрывает собой другие, неочевидные выгоды. Возможно, и политические, а, может быть, и свои – личностные. А бывает и так, что вообще не свои, и заинтересанты войны – лишь сторонние наблюдатели. В таких случаях подливается керосин в войну.
Труднее всего прекратить трагедию, когда перекрывают эмоции. Исключительно человеческие, что порой мешают замечать очевидное или не дают людям в нужный момент не спешить, еще раз подумать, остановиться. У всякой страны, как у каждого человека, есть свои уязвимые точки. И если война выгодна не ему, а кому-то стороннему, то важно понять, зачем и кому. Это способно помочь остудить буйную голову.
Алена Дзиодзина:
Однако, находясь в чувствах, как правило, люди не способны заметить и оценить, что за мотивы руководят их стремлением избегать перемирия. Хорошо, если рядом есть кто-то, кто по-товарищески подскажет.
В рамках саммита ОДКБ наш Президент обращает внимание остальных, в чем конкретно сейчас может быть общая уязвимость, и предлагает в дальнейшем над этим работать. С ориентацией на безопасность и мир. Не языком физической силы, а путем способности к размышлению.
Ведь уязвимости при желании можно решить, укрепить. Как государственные, так и свои – персональные. Если только конкретные люди хотят и готовы. И там, где один в поле не воин, кооперация и сотрудничество хороши! В рамках саммита в Ереване Президент предлагает спектр конкретных вопросов как раз для совместных решений. Уделить внимание им теперь гораздо важнее, чем вступать в абсолютно не выгодную всем войну. Ведь есть информация, что нас бы с радостью подожгли по периметру. Именно этим скрытым мотивам извне и стоит объявлять бой! Вместе, но никак не друг другу.