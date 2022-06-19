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«Надо на это смотреть, не упустите». Лукашенко поручил подтягивать отстающие предприятия

19 июня 2022 16:39
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Новости Беларуси. Глава государства поручил развивать производство на собственных комплектующих и создавать в малых городах условия для молодых специалистов не хуже, чем в столице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Санкции для белорусских промышленников не прошли незамеченными. Все-таки были вопросы с поставками комплектующих.

«Надо на это смотреть, не упустите». Лукашенко поручил подтягивать отстающие предприятия-1

Импортозамещение на раз, два, три. Это не шутка, а тактика. И она должна сработать, уверены экономисты. Сперва заместить то, что имеет внутренние аналоги или потенциал их быстро произвести. Во-вторых, без промедлений начать разработку более сложных и длительных проектов, обращаясь к научным наработкам и незадействованному потенциалу. В-третьих, дать старт крупным инвестпроектам. Они хоть и не принесут отдачи сразу, зато вдолгую сыграют эффективно.

Таких инвестпроектов у белорусского и российского минпромов к этому моменту восемь. Задействованы и белорусские промгиганты, и компании поскромнее. К слову, задачу подтягивать отстающих и незагруженных к процессу импортозамещения Александр Лукашенко поставил на встрече в Бобруйске всем топам.

«Надо на это смотреть, не упустите». Лукашенко поручил подтягивать отстающие предприятия-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такие предприятия – их же много – их надо загрузить, чтобы они делали вам комплектующие. Надо на это смотреть, не упустите этот момент. А тебе это надо взять на контроль.

«Надо на это смотреть, не упустите». Лукашенко поручил подтягивать отстающие предприятия-7

Таким образом мы такие предприятия (неработающие), мы под них подвесим. Как к БелАЗу подвешивали, МАЗу, МТЗ, «Гомсельмашу». Это же холдинги образовывали. У нас же хороших предприятий достаточно, поэтому посмотрите по стране, что мы можем зацепить.

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Привезли, вылизали на квадратном метре – я же все равно посмотрю. Чем был недоволен Лукашенко по прилете в Бобруйск?

# Предприятия Беларуси # общество # Петр Пархомчик # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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