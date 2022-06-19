«Надо на это смотреть, не упустите». Лукашенко поручил подтягивать отстающие предприятия

Новости Беларуси. Глава государства поручил развивать производство на собственных комплектующих и создавать в малых городах условия для молодых специалистов не хуже, чем в столице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Санкции для белорусских промышленников не прошли незамеченными. Все-таки были вопросы с поставками комплектующих.

Импортозамещение на раз, два, три. Это не шутка, а тактика. И она должна сработать, уверены экономисты. Сперва заместить то, что имеет внутренние аналоги или потенциал их быстро произвести. Во-вторых, без промедлений начать разработку более сложных и длительных проектов, обращаясь к научным наработкам и незадействованному потенциалу. В-третьих, дать старт крупным инвестпроектам. Они хоть и не принесут отдачи сразу, зато вдолгую сыграют эффективно.

Таких инвестпроектов у белорусского и российского минпромов к этому моменту восемь. Задействованы и белорусские промгиганты, и компании поскромнее. К слову, задачу подтягивать отстающих и незагруженных к процессу импортозамещения Александр Лукашенко поставил на встрече в Бобруйске всем топам.