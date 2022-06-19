Гендиректор МТЗ: Бобруйский завод тракторных деталей практически полностью закрывает потребности в колёсных дисках

Новости Беларуси. Глава государства поручил развивать производство на собственных комплектующих и создавать в малых городах условия для молодых специалистов не хуже, чем в столице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Санкции для белорусских промышленников не прошли незамеченными. Все-таки были вопросы с поставками комплектующих.

«Сделано в Беларуси» – знак качества, который знает каждый из нас. Надпись претендует стать привычной и глазу многих россиян. За последние 4 месяца экспорт белорусской промышленной продукции соседке увеличился на 30 %. Пока Запад старательно закручивает двум странам санкционные гайки, Союзное государство поднимает все торговые шлагбаумы на границе белорусско-российского соприкосновения.

«Чувствуется нехватка рабочих рук». Какие профессии самые востребованные в Могилёвской области? Подробнее здесь.

Конечно, безоблачного неба над экономическим тандемом никто не обещает. Геополитика заставляет по-новому взглянуть на списки партнеров. Открытым все еще остается вопрос импортонезависимости. И это тема президентской командировки в Бобруйск.