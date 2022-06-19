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Гендиректор МТЗ: Бобруйский завод тракторных деталей практически полностью закрывает потребности в колёсных дисках

19 июня 2022 16:39
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Новости Беларуси. Глава государства поручил развивать производство на собственных комплектующих и создавать в малых городах условия для молодых специалистов не хуже, чем в столице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Санкции для белорусских промышленников не прошли незамеченными. Все-таки были вопросы с поставками комплектующих.

Гендиректор МТЗ: Бобруйский завод тракторных деталей практически полностью закрывает потребности в колёсных дисках-1

«Сделано в Беларуси» – знак качества, который знает каждый из нас. Надпись претендует стать привычной и глазу многих россиян. За последние 4 месяца экспорт белорусской промышленной продукции соседке увеличился на 30 %. Пока Запад старательно закручивает двум странам санкционные гайки, Союзное государство поднимает все торговые шлагбаумы на границе белорусско-российского соприкосновения.

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Конечно, безоблачного неба над экономическим тандемом никто не обещает. Геополитика заставляет по-новому взглянуть на списки партнеров. Открытым все еще остается вопрос импортонезависимости. И это тема президентской командировки в Бобруйск.

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Гендиректор МТЗ: Бобруйский завод тракторных деталей практически полностью закрывает потребности в колёсных дисках-3

Топ-менеджеры белорусских промышленных флагманов – локомотив наших экономических интересов. Немудрено, что именно к ним Президент обращается, анализируя новую экспортную стратегию. БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Агромаш», «Гомсельмаш» и десятки других отечественных компаний сейчас могут не просто выгодно продать, но и нарастить компетенции. Заменять чужое на свое многие белорусские производители начали не вчера, а задолго до. «Бобруйскагромаш», например, за пять лет свел процент иностранного в своей технике к единице. БелАЗ вот-вот готов представить 100%-ный белорусско-российский образец. МТЗ обеспечивает 12 отечественных холдингов востребованными деталями.

Гендиректор МТЗ: Бобруйский завод тракторных деталей практически полностью закрывает потребности в колёсных дисках-5

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:
Мы работаем в этом направлении как постановщик задач для нашего промышленного комплекса, но мы и сами занимаемся импортозамещением. Например, Оршанский инструментальный завод. Инвестпроект пока не закончился, но мы уже освоили ряд инструментов и приспособлений для импортных станков. Также активно включился в эту программу наш завод шестерен. Все новые направления, которые сегодня делает «Амкодор», мы делаем для него комплектацию. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов сегодня практически полностью закрывает потребности нашей промышленности сельхозмашиностроения в колесных дисках.

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