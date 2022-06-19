Валютные манёвры и параллельный импорт обсудят эксперты. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Экономическое преобразование для формулы успеха. О новых мерах поддержки речь пойдет 20 июня на площадке ток-шоу « По существу », сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Решения, которые принял оперативно-ситуационный штаб при Совмине, нацелены на эффективное оздоровление экономических агентов и позволят не только удержаться на плаву, но и проложить перспективный маршрут к развитию. Валютные маневры, пролонгирование реализации инвестпроектов, параллельный импорт и многие другие прикладные новеллы.