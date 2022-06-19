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Валютные манёвры и параллельный импорт обсудят эксперты. Анонс ток-шоу «По существу»

19 июня 2022 16:33
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Новости Беларуси. Экономическое преобразование для формулы успеха. О новых мерах поддержки речь пойдет 20 июня на площадке ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Валютные манёвры и параллельный импорт обсудят эксперты. Анонс ток-шоу «По существу»-1

Решения, которые принял оперативно-ситуационный штаб при Совмине, нацелены на эффективное оздоровление экономических агентов и позволят не только удержаться на плаву, но и проложить перспективный маршрут к развитию. Валютные маневры, пролонгирование реализации инвестпроектов, параллельный импорт и многие другие прикладные новеллы.

Моторику поддерживающих мер разберем с топ-менеджерами белорусских предприятий, представителями бизнеса и разработчиками 20 июня в 18:30 в прямом эфире на СТВ. Присоединяйтесь.

# Экономика # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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