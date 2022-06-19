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«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?

19 июня 2022 16:31
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают борьбу с борщевиком Сосновского. В нашей стране для этого разработана даже специальная программа. И надо отметить, схватка буквально не на жизнь, а на смерть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Растение ядовитое, и встреча с ним может закончиться трагически. Но в целом за последнее время наступление этого мутанта удается сдерживать и наносить эффективные ответные удары. Только в отдельных регионах перевес по-прежнему на стороне противника.

В стан врага внедрился наш корреспондент Глеб Прокофьев.

«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Травить, косить и перепахать землю. Сразу несколькими способами ведется борьба с борщевиком Сосновского. Но, как выяснилось, не так уж легко избавиться от этого ядовитого растения.

«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?-4

Вот такое поле борщевика, почти ростом с человека. Выбрав солнечную лужайку, зеленые лапы раскинулись на несколько гектаров. Но даже спрятавшееся в труднодоступном месте, злостное растение нашли. «Охотники» за борщевиком уже в деле.

«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?-7

Кристина Косик, главный специалист Воложинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Обработка у нас проводится специализированными организациями, которые определяются по результатам проведения торгов. Для данных целей из областного бюджета ежегодно выделяются денежные средства. Обработка начинается с появлением первой зеленой массы и продолжается, как правило, до середины июня, в зависимости от погодных условий.

Немаловажен выбор химикатов при обработке борщевика. Не стоит забывать и о сохранении других растений. Ученые делают ставку на гербициды нового поколения.

«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?-10

Николай Ламан, заведующий лабораторией роста и развития растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
Он действует на активно делящиеся клетки. Кроме того, он действует на двудольные. Все, что касается злакового травостоя, надольный остается, поэтому нет, что называется, голой земли после применения препарата.

«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?-13

Не только химией. Особое значение имеет и косьба потенциально опасных участков. В легкодоступных местах взамен косы и бензотриммера в помощь сельскохозяйственная техника.

Кристина Косик:
Комплексный подход и применение различных методов, таких как химический и ручной, позволили снизить плотность популяции борщевика на территории Воложинского района до 30 %. В некоторых случаях мы достигли полного уничтожения растений.

«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?-16

«Стоял лес, полностью был борщевик». Как жителям белорусской деревни удалось от него избавиться, читайте здесь.

«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?-19

Глеб Прокофьев:
Опасность борщевика в его соке. В жидкости содержатся токсичные химические вещества. Попав на кожу и оказавшись под солнечными лучами, образуются ожоги. Со временем волдыри исчезают, но на теле могут остаться необратимые рубцы.

«Берем грунт на пробу». Как можно определить зараженность почвы семенами борщевика? Читайте здесь.

В Беларуси борьба с борщевиком Сосновского – дело государственной важности. Выработана стратегия по уничтожению этого инвазивного вида. Сейчас борщевик в нашей стране прорастает на площади свыше 4 500 гектаров.

«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?-22

Елизавета Патюпина, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Работы по уничтожению инвазивного вида растений ведутся с 2008 года. Борьба с борщевиком Сосновского находится на особом контроле министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Всего за 4-летний период по республике уничтожено борщевика на площади 3 тысячи гектаров. Это значительная площадь от той цифры, которую мы имеем сейчас.

За последние годы в Минске значительно сократились площади с борщевиком. А наиболее инвазивная область на сегодня – Витебская – почти 80 % от общей площади произрастания растения в республике. Поэтому немаловажно сейчас в северном регионе правильно организовать работу.

«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?-25

Николай Ламан:
Откроете электронные торги там еще идет тендер на выполнение работ по борьбе с борщевиком Сосновского. И по Витебской области. Мы недавно там рассматривали с сотрудниками Полоцкий район или какие-то отдельные. Уже должна быть основная масса работ выполнена.

В 2021 году Витебская область более миллиона рублей потратила на борьбу с борщевиком Сосновского, но эффект не самый лучший.

«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?-28

Проблему с борщевиком молниеносно не решить. Темпы снижать ни в коем случае нельзя. Если пропустить один год борьбы, все достижения уйдут на десяток лет назад. Работа комплексная: общий успех зависит от ответственности каждого землепользователя.

# Растения и цветы # общество # Глеб Прокофьев # Кристина Косик # Николай Ламан # Елизавета Патюпина # Фотофакт

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