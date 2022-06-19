«Опасность борщевика в его соке». Как в Беларуси борются с этим растением и можно ли самому от него избавиться?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают борьбу с борщевиком Сосновского. В нашей стране для этого разработана даже специальная программа. И надо отметить, схватка буквально не на жизнь, а на смерть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Растение ядовитое, и встреча с ним может закончиться трагически. Но в целом за последнее время наступление этого мутанта удается сдерживать и наносить эффективные ответные удары. Только в отдельных регионах перевес по-прежнему на стороне противника. В стан врага внедрился наш корреспондент Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Травить, косить и перепахать землю. Сразу несколькими способами ведется борьба с борщевиком Сосновского. Но, как выяснилось, не так уж легко избавиться от этого ядовитого растения.

Вот такое поле борщевика, почти ростом с человека. Выбрав солнечную лужайку, зеленые лапы раскинулись на несколько гектаров. Но даже спрятавшееся в труднодоступном месте, злостное растение нашли. «Охотники» за борщевиком уже в деле.

Кристина Косик, главный специалист Воложинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Обработка у нас проводится специализированными организациями, которые определяются по результатам проведения торгов. Для данных целей из областного бюджета ежегодно выделяются денежные средства. Обработка начинается с появлением первой зеленой массы и продолжается, как правило, до середины июня, в зависимости от погодных условий. Немаловажен выбор химикатов при обработке борщевика. Не стоит забывать и о сохранении других растений. Ученые делают ставку на гербициды нового поколения.

Николай Ламан, заведующий лабораторией роста и развития растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Он действует на активно делящиеся клетки. Кроме того, он действует на двудольные. Все, что касается злакового травостоя, надольный остается, поэтому нет, что называется, голой земли после применения препарата.

Не только химией. Особое значение имеет и косьба потенциально опасных участков. В легкодоступных местах взамен косы и бензотриммера в помощь сельскохозяйственная техника. Кристина Косик:

Комплексный подход и применение различных методов, таких как химический и ручной, позволили снизить плотность популяции борщевика на территории Воложинского района до 30 %. В некоторых случаях мы достигли полного уничтожения растений.

«Стоял лес, полностью был борщевик». Как жителям белорусской деревни удалось от него избавиться, читайте здесь.

Глеб Прокофьев:

Опасность борщевика в его соке. В жидкости содержатся токсичные химические вещества. Попав на кожу и оказавшись под солнечными лучами, образуются ожоги. Со временем волдыри исчезают, но на теле могут остаться необратимые рубцы. «Берем грунт на пробу». Как можно определить зараженность почвы семенами борщевика? Читайте здесь. В Беларуси борьба с борщевиком Сосновского – дело государственной важности. Выработана стратегия по уничтожению этого инвазивного вида. Сейчас борщевик в нашей стране прорастает на площади свыше 4 500 гектаров.

Елизавета Патюпина, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Работы по уничтожению инвазивного вида растений ведутся с 2008 года. Борьба с борщевиком Сосновского находится на особом контроле министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Всего за 4-летний период по республике уничтожено борщевика на площади 3 тысячи гектаров. Это значительная площадь от той цифры, которую мы имеем сейчас. За последние годы в Минске значительно сократились площади с борщевиком. А наиболее инвазивная область на сегодня – Витебская – почти 80 % от общей площади произрастания растения в республике. Поэтому немаловажно сейчас в северном регионе правильно организовать работу.

Николай Ламан:

Откроете электронные торги – там еще идет тендер на выполнение работ по борьбе с борщевиком Сосновского. И по Витебской области. Мы недавно там рассматривали с сотрудниками Полоцкий район или какие-то отдельные. Уже должна быть основная масса работ выполнена. В 2021 году Витебская область более миллиона рублей потратила на борьбу с борщевиком Сосновского, но эффект не самый лучший.