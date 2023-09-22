«Надо как-то тут пошевеливаться». Лукашенко поставил задачу новому министру сельского хозяйства

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.

А теперь сквозь призму сказанного Президентом вслушайтесь в то, какие суммы государство тратит и готовы тратить на АПК. Например, на строительство новых молочных товарных комплексов. Готово и будет вкладывать, но ждет отдачи. Иначе – провал. Общий провал.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

В принципе, с учетом вашего поручения. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

3,5 миллиарда в целом по стране нам надо будет денег под аналогичную программу. Юрий Селиверстов:

Если ежегодно выделять и продлевать то, что говорит Александр Генрихович [Турчин – прим. ред.], 442-й указ. Понятно, что и банки должны в это вкладываться, где-то и бюджет. То есть какие-то схемы необходимо изыскивать. Но второй вопрос этого момента, что это возвратные деньги. И эти возвраты, значит, они, помимо инфраструктуры, которая где-то 20 % – это областной бюджет. То, что надо создать сеть. То, значит, 80 % – это должно лечь на хозяйство.

Александр Лукашенко настаивает: нужно делать все, чтобы поддержать успешные хозяйства. Хоть на первый взгляд в помощи они нуждаются меньше других. А если подумать стратегически, они ведь могут стать флагманами и подтянуть других, так зачем им в этом мешать?