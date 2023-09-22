«Надо как-то тут пошевеливаться». Лукашенко поставил задачу новому министру сельского хозяйства
Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.
А теперь сквозь призму сказанного Президентом вслушайтесь в то, какие суммы государство тратит и готовы тратить на АПК. Например, на строительство новых молочных товарных комплексов. Готово и будет вкладывать, но ждет отдачи. Иначе – провал. Общий провал.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
В принципе, с учетом вашего поручения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
3,5 миллиарда в целом по стране нам надо будет денег под аналогичную программу.
Юрий Селиверстов:
Если ежегодно выделять и продлевать то, что говорит Александр Генрихович [Турчин – прим. ред.], 442-й указ. Понятно, что и банки должны в это вкладываться, где-то и бюджет. То есть какие-то схемы необходимо изыскивать. Но второй вопрос этого момента, что это возвратные деньги. И эти возвраты, значит, они, помимо инфраструктуры, которая где-то 20 % – это областной бюджет. То, что надо создать сеть. То, значит, 80 % – это должно лечь на хозяйство.
Александр Лукашенко настаивает: нужно делать все, чтобы поддержать успешные хозяйства. Хоть на первый взгляд в помощи они нуждаются меньше других. А если подумать стратегически, они ведь могут стать флагманами и подтянуть других, так зачем им в этом мешать?
Александр Лукашенко:
Самое страшное, когда мы волокитим. Вроде вопрос понятен, и начинают там гонять его туда-сюда. У него комбайны убирают сегодня, а он ходит по кабинетам в этом банке. А они там губу раскатали и еще требовать будут черт знает что. Надо навести порядок здесь. Тоже, это твой банк фактически, заставь его работать оперативней. Надо подключать губернатора – подключайте. Конкретно им нарезайте задачу.
Когда желающие выступить высказались, оказалось, что еще не звучало мнение нового профильного министра. Ситуацию быстро исправили, скорректировали и акценты.
Александр Лукашенко:
Все это хорошо. Но вот я опять боюсь тут сделать какие-то замечания, но, исходя уже из своего опыта, сверху, все видно. Выше – поднялся вообще видно. Я насчитал во время перелета, полстраны пролетел, три трактора и три кормоуборочных комбайна. Кукурузу убирают. Нам надо как-то тут пошевеливаться, уплотняться. Рабочий день сейчас короткий – в семь часов солнце уже заходит. Ну, в 19:15. Вчера солнца уже не видно. Поэтому сказать, что мы до 12, до 11 часов вечера работаем – это неправда. Надо как-то может быть с утра пораньше начинать.
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