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«Надо как-то тут пошевеливаться». Лукашенко поставил задачу новому министру сельского хозяйства

22 сентября 2023 19:47
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Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.

«Надо как-то тут пошевеливаться». Лукашенко поставил задачу новому министру сельского хозяйства-1

А теперь сквозь призму сказанного Президентом вслушайтесь в то, какие суммы государство тратит и готовы тратить на АПК. Например, на строительство новых молочных товарных комплексов. Готово и будет вкладывать, но ждет отдачи. Иначе – провал. Общий провал.

«Надо как-то тут пошевеливаться». Лукашенко поставил задачу новому министру сельского хозяйства-4

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
В принципе, с учетом вашего поручения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
3,5 миллиарда в целом по стране нам надо будет денег под аналогичную программу.

Юрий Селиверстов:
Если ежегодно выделять и продлевать то, что говорит Александр Генрихович [Турчин – прим. ред.], 442-й указ. Понятно, что и банки должны в это вкладываться, где-то и бюджет. То есть какие-то схемы необходимо изыскивать. Но второй вопрос этого момента, что это возвратные деньги. И эти возвраты, значит, они, помимо инфраструктуры, которая где-то 20 % это областной бюджет. То, что надо создать сеть. То, значит, 80 % это должно лечь на хозяйство.

«Надо как-то тут пошевеливаться». Лукашенко поставил задачу новому министру сельского хозяйства-7

Александр Лукашенко настаивает: нужно делать все, чтобы поддержать успешные хозяйства. Хоть на первый взгляд в помощи они нуждаются меньше других. А если подумать стратегически, они ведь могут стать флагманами и подтянуть других, так зачем им в этом мешать?

«Надо как-то тут пошевеливаться». Лукашенко поставил задачу новому министру сельского хозяйства-10

Александр Лукашенко:
Самое страшное, когда мы волокитим. Вроде вопрос понятен, и начинают там гонять его туда-сюда. У него комбайны убирают сегодня, а он ходит по кабинетам в этом банке. А они там губу раскатали и еще требовать будут черт знает что. Надо навести порядок здесь. Тоже, это твой банк фактически, заставь его работать оперативней. Надо подключать губернатора – подключайте. Конкретно им нарезайте задачу.

Когда желающие выступить высказались, оказалось, что еще не звучало мнение нового профильного министра. Ситуацию быстро исправили, скорректировали и акценты.

«Надо как-то тут пошевеливаться». Лукашенко поставил задачу новому министру сельского хозяйства-13

Александр Лукашенко:
Все это хорошо. Но вот я опять боюсь тут сделать какие-то замечания, но, исходя уже из своего опыта, сверху, все видно. Выше поднялся вообще видно. Я насчитал во время перелета, полстраны пролетел, три трактора и три кормоуборочных комбайна. Кукурузу убирают. Нам надо как-то тут пошевеливаться, уплотняться. Рабочий день сейчас короткий в семь часов солнце уже заходит. Ну, в 19:15. Вчера солнца уже не видно. Поэтому сказать, что мы до 12, до 11 часов вечера работаем это неправда. Надо как-то может быть с утра пораньше начинать.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Юрий Селиверстов # Фотофакт

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